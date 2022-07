“Il gusto dei proverbi”, la presentazione del libro a Giulianova

GIULIANOVA – Con il patrocinio della Città di Giulianova, sarà presentato al Kursaal di Giulianova, giovedì 28 luglio, alle 21, la prima, accattivante fatica letteraria della dottoressa Antonietta Campitelli. Il libro al centro della serata è il suo “Il gusto dei proverbi”, un originale manuale di 500 proverbi, 500 massime che coniugano saggezza popolare e cultura del cibo. Le informazioni sugli alimenti contenute nel volume soddisfano la curiosità sulle consuetudini alimentari e sui detti più diffusi che trovano riscontro, inaspettatamente, anche nella Scienza dell’alimentazione. Alla serata parteciperanno, oltre all’ autrice, l’assessore alla Cultura Paolo Giorgini, il dottor Pietro Campanaro, medico nutrizionista, l’attore Roberto Di Donato. Modera il dibattito il giornalista Walter De Berardinis, organizzatore dell’ evento. Ingresso libero.

Antonietta Campitelli, nata a Lanciano, attualmente vive a Pescara, ma è sempre rimasta legata a Giulianova per via del marito Franco Moschiano. È biologa, nutrizionista, dottore di ricerca in immunologia applicata, specialista in statistica sanitaria e infermiera volontaria della Croce Rossa Italiana per la quale ha preso parte a diverse operazioni umanitarie, anche all’estero (Albania nel 2009 e nel 2010). Ha prestato servizio presso varie amministrazioni tra cui il Comune di Lanciano, di Teramo e il Ministero della Difesa in qualità di docente e direttrice del laboratorio della Scuola Interforze per la difesa nucleare, biologica, chimica e radiologica (NBCR) di Rieti e del laboratorio di analisi cliniche del Dipartimento Militare di Medicina Legale di Chieti. È autrice di diversi articoli scientifici pubblicati su riviste specializzate nazionali e internazionali in campo ambientale, biologico, clinico e nutrizionale.