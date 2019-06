A Luco dei Marsi la nuova edizione di Vacanze Luchesi

Prende il via a Luco dei Marsi la nuova edizione di Vacaze luchesi. Tanti appuntamenti in programma: Musica, arte, gastronomia ed eventi speciali

LUCO DEI MARSI (AQ) – Musica, arte, gastronomia ed eventi speciali riaccendono le calde serate di inizio estate a Luco dei Marsi. La nuova edizione delle “Vacanze luchesi”, inaugurata con la presentazione del progetto Erasmus Plus, che porterà in paese una nutrita rappresentanza di giovani europei, e la giornata ecologica organizzata dal Cai Coppo dell’Orso in sinergia con associazioni locali e volontari, entra nel vivo con una parata di eventi deluxe in programma per la prima settimana di luglio.

PROGRAMMA

Lunedì, 1° luglio, dalle 21.00, protagoniste le belle note e l’energia dei “The Jesters”, nel rione Campane, suggestivo scorcio del borgo antico; la musica d’autore del “Gruppo Conte”, in programma per martedì 2 luglio, dalle 21.00, accompagnerà la “passeggiata” più amata dai luchesi, nel “Viale in Festa” di via Duca degli Abruzzi; appuntamento imperdibile con la verve travolgente dei “Fratelli Compagnucci”, nell’agenda dei “Quartieri in festa” per mercoledì 3 luglio, in piazza De Gasperi, rione Casette, dalle 21.00. Giovedì, 4 luglio, il fascino della “strada” a tutto tondo nell’evento speciale che si dipanerà tra strade e piazze luchesi e che vedrà protagonisti, dalle 17.00 alle 24.00, accanto allo spazio letterario dedicato alla Street Art, i graffiti dei talentuosi studenti del liceo artistico “V. Bellisario” e l’estemporanea di pittura, musica “On the road” e le specialità gourmet degli Street Chef provenienti da diverse regioni italiane. Venerdì 5 e sabato 6 luglio, l’isola pedonale del “Viale in Festa”, dalle 20.30 alle 24.00, ospiterà le iniziative a base di musica, balli e golosa gastronomia promosse dagli esercenti; domenica, 7 luglio, cancelli aperti nell’area archeologica di Anxa-Angitia, dove, dalle 10.00 alle 13.00, un archeologo professionista guiderà i visitatori alla scoperta, o riscoperta, di uno dei luoghi più emblematici della civiltà Marsa; nella serata di domenica, ancora spazio all’anima più genuinamente “social” di Luco dei Marsi: musica, balli, divertimento e passeggiate sul “Viale in Festa” nella centralissima via Duca degli Abruzzi. In tutte le isole pedonali delle serate dedicate al “Viale in Festa” troveranno spazio i mercatini allestiti dai bambini e le attività promozionali e informative delle associazioni locali.

“É un programma pensato per animare ogni quartiere ma anche per offrire occasioni di ritrovarsi e ritrovare, o rinnovare, il piacere di vivere il nostro bel paese”, ha spiegato la sindaca Marivera De Rosa, “il piacere di rincontrarsi nelle piazze reali e non solo quelle virtuali, condividendo realmente cultura, emozioni, contatto. Tutti sono invitati a partecipare, dai più piccoli, negli spazi a loro dedicati e con i mercatini, agli adulti, che troveranno sicuramente, nella vasta proposta estiva, eventi di loro gradimento”.