Movida Pescara – Montesilvano: controlli nel weekend

PESCARA – Nuovi servizi disposti per il fine settimana dal Questore MISITI, lungo la riviera di Pescara e Montesilvano, dove, con l’inizio della stagione estiva, è riesplosa con forza la movida, con intrattenimento notturno musicale e danzante, organizzato in molti locali.

Già dalle prime ore di ieri sera, agenti delle forze dell’ordine hanno pattugliato il lungomare, vigilando soprattutto nei punti di maggiore concentrazione del popolo della notte: il dispositivo, composto dal Gruppo GIONA e da quello Sicurezza Stradale della Polizia Municipale di Pescara, dalla Polizia Municipale di Montesilvano e dai Carabinieri di Pescara e Montesilvano, ha presidiato la riviera controllando persone, mezzi ed attività commerciali. Dalla mezzanotte, il servizio è stato rafforzato con l’impiego di equipaggi della Polizia di Stato e della Guardia di Finanza che, fino all’alba, hanno garantito la loro presenza in modo da scongiurare liti, risse ed altri comportamenti devianti derivanti soprattutto all’abuso di alcol.

In questo modo, è stato rafforzato il lavoro di prevenzione già messo in atto quotidianamente, nelle stesse aree, da Squadra Volante, Radiomobile, Guardia di Finanza e Polizia Municipale, operanti su entrambi i Comuni della riviera, così da garantire una maggiore presenza ed una conseguente e più incisiva azione deterrente.

Il Questore MISITI ha dato attuazione alle prime determinazioni assunte dal Comitato Provinciale per l’Ordine e la Sicurezza Pubblica, riunitosi alcuni giorni addietro proprio per esaminare le problematiche legate al fenomeno della movida estiva che, come già detto, si concretizza soprattutto sul lungomare di Pescara e al confine con Montesilvano.

Il Questore ha quindi potenziato i servizi di vigilanza scegliendo innanzitutto la strada della prevenzione attuata mettendo in campo operatori di polizia interforze, in divisa, in modo da contenere illeciti di qualsiasi natura: Inoltre, ha comunque disposto l’impiego di personale specializzato per i controlli, in particolare quelli amministrativi.

Grazie al pattugliamento, nella scorsa nottata non si sono registrati episodi rilevanti sotto il profilo dell’ordine e della sicurezza pubblica: alcune liti, dovute all’assunzione sregolata di bevande alcoliche, sono state prontamente sedate prima che potessero degenerare..

La Polizia Municipale di Montesilvano, nel corso dell’attività di prevenzione, ha elevato 18 contestazioni al Codice della Strada, di cui 3 per veicoli parcheggiati su marciapiedi. La Polizia Municipale di Pescara, davanti ai locali ubicati tra Pescara e Montesilvano maggiormente affollati, ha proceduto all’identificazione e controllo di 10 cittadini stranieri, di origine nordafricana, i quali sono risultati in regola con il permesso di soggiorno. Medesimo personale ha identificato e controllato davanti un locale del lungomare, al confine tra Pescara e Montesilvano, un cittadino domenicano, residente nella provincia di Pescara ed in regola con il permesso di soggiorno; nei confronti dello stesso è stata rilevata una violazione amministrativa per possesso di sostanza stupefacente (gr. 0.65 hashish) per uso personale.

Nel corso dell’attività di monitoraggio e controllo gli stessi agenti hanno individuato, sul lungomare di Pescara, un’area di deposito di merce contraffatta che doveva era suddivisa, nel corso della serata, tra i vari venditori ambulanti abusivi. A seguito di verifica della stessa, hanno proceduto al sequestro di 75 paia di scarpe recante il logo di un’azienda di rilevanza internazionale.

L’intera attività svolta dagli operatori di polizia interforze, oltre a prevenire e/o contenere il compimento di atti illeciti, è stato mirato anche ad assicurare il rispetto delle ordinanze, al momento vigenti per il fine settimana, relative al rispetto dell’orario di chiusura dei locali di intrattenimento alle ore 04.00; la somministrazione di bevande alcoliche non oltre le ore 03.00 ed il divieto di somministrazione di cibi e bevande, in forma ambulante, sull’intero lungomare.