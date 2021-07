A’ design award and competition per “Castelli di Ceramica”

CASTELLI – L’innovativo progetto (presentato in conferenza stampa in Provincia il 14 maggio) nato all’interno del percorso avviato dall’Ente sulla progettazione partecipata con i Comuni e le associazioni in vista dei finanziamenti ordinari e straordinari dell’Europa e del Governo, ha ricevuto il prestigioso riconoscimento “A’ design award and competition” fra i più influenti e prestigiosi riconoscimenti nel campo del design.

“Felici per loro, per il territorio di Castelli, per il tessuto imprenditoriale che può ricevere nuova linfa da questa iniziativa – commenta il consigliere delegato alla progettazione europea, Lanfranco Cardinale – come sta accadendo anche per altre progettazione stimolate dal percorso messo in moto dalla Provincia e presentate a gennaio di quest’anno si è creata una rete di relazioni virtuose fra pubblico e privato e fra i Comuni con la valorizzazione di quelle nuove competenze e nuove progettualità di cui tanto si parla a proposito delle missioni del Recovery Fund. Fra queste competenze etica, sostenibilità e creatività sono i pilastri per rompere vecchi paradigmi e superare ostacoli e steccati con una nuova visione. Congratulazioni a tutto il team di lavoro”.

“A’ design award and competition” è tra i più prestigiosi e influenti riconoscimenti nel campo del design. È il più grande concorso di design al mondo: i partecipanti sono migliaia e provenienti da oltre 100 paesi. Ricevere un premio di questo livello è un grande riconoscimento per Castelli di Ceramica, il progetto di design innovativo che si propone di rivitalizzare l’arte della ceramica di Castelli.

Già apprezzato da tutte le istituzioni locali per la portata innovativa e per i grandi benefici che potrebbe portare al tessuto economico di Castelli, il progetto ora riceve l’ambito riconoscimento internazionale. Anzi due, perché Castelli di Ceramica ha ricevuto ben due ‘awards’: uno nella categoria “Arte e Artigianato”, l’altro nella categoria “Stoviglie, Pentole e Complementi per la Tavola”.

Una doppia soddisfazione per tutto il team e particolarmente per Andrea Cingoli, il pluripremiato designer e architetto abruzzese il cui talento è dietro la creazione delle forme armoniche ed innovative che caratterizzano il prodotto. Tra l’altro, nello stesso concorso, è stato premiato anche un altro progetto firmato dall’architetto Cingoli, il mobile ‘OLEG’, le cui forme flessuose ed organiche hanno ricevuto un grandissimo apprezzamento dalla giuria.

“Ricevere l’A’Design Award per Castelli di Ceramica” –dichiara l’architetto Cingoli– “è per me fonte di grande soddisfazione. Ho un fortissimo legame con l’arte ceramica e particolarmente con Castelli, quindi vedere riconosciuta a livello internazionale la qualità del progetto mi convince ancora di più che un rilancio del distretto della ceramica di Castelli sia possibile e che il nostro progetto Castelli di Ceramica ne possa essere uno dei principali motori. Questo premio non fa che ribadire ciò che il mio gruppo di lavoro ed io abbiamo sempre pensato: la crescita e la ripresa economica dei nostri territori passa attraverso progetti che sappiano coniugare innovazione, creatività e bellezza. Valori per i quali l’Italia è apprezzata in tutto il mondo e che rappresentano l’elemento centrale del nostro progetto.”

IL CONCORSO A’ DESIGN AWARD

Il concorso A’ DESIGN AWARD è stato creato per promuovere e dare riconoscimento ai migliori lavori di design in tutto il mondo ed in tutti i settori creativi. Lo scopo principale dell’A’ DESIGN AWARD è quello di creare una consapevolezza ed una comprensione globale per le migliori pratiche e principi di design, mettendo in evidenza i migliori lavori provenienti da tutti i paesi e da tutti i settori industriali. Lo scopo ultimo del premio è di spingere i designer, le aziende ed i brand di tutto il mondo a creare prodotti di alta qualità e progetti che portino benefici alla società.

Il premio A’ DESIGN AWARD ha l’obiettivo filantropico di portare avanzamenti nella società, allargando le frontiere di scienza, design, creatività e tecnologia attraverso la creazione di stimoli che permettano agli innovatori di generare idee sempre migliori. Il premio punta a fornire incentivi che premino e facciano da miccia alla creatività, alle idee originali e alla generazione di concept in tutti i settori industriali. Il logo dell’A’ DESIGN AWARD & COMPETITION, assegnato ai design vincitori, è il simbolo di un lavoro originale, funzionale ed efficiente, con le potenzialità di aiutare il mondo a divenire un posto migliore.

IL PROGETTO CASTELLI DI CERAMICA

La cultura e l’identità produttiva del territorio sono alla base di questo progetto. Partendo dall’analisi della realtà artistica del borgo di Castelli, il team ha creato una strategia completa: dal design, al sistema produttivo, fino alle strategie di vendita. L’intero progetto è realizzato con la collaborazione dei Maestri Ceramisti di Castelli, mettendo al centro il loro patrimonio artigianale. Il progetto è completato da un piano di marketing che vuole mettere in contatto le piccole botteghe artigiane con il pubblico internazionale.

Scopo del progetto è coniugare la Grande Bellezza dell’arte italiana con i linguaggi dell’abitare contemporaneo, per diffondere nel canale internazionale di vendita del mobile la secolare tradizione artigiana della ceramica di Castelli. L’idea, oltre agli aspetti progettuali, si arricchisce anche di un articolato business plan che punta a creare lavoro sul territorio e rivitalizzare la tradizione artigiana locale che sta vivendo un periodo di difficoltà anche a causa del terremoto che ha colpito la zona creando enormi danni umani e materiali.

Il brand Castelli di Ceramica identifica una linea di vasi componibili in ceramica, ogni vaso è composto da quattro pezzi utilizzabili in vario modo. Aperto il kit unisce bellezza e funzionalità per l’utilizzo a tavola come portafrutta o contenitore. Da chiuso è un bellissimo complemento d’arredo da utilizzare sui tavoli o sulle madie. Inoltre, potrebbe essere un bel vaso per i fiori. Quando tutte e quattro le parti sono staccate, ciascuna può essere utilizzata come ciotola. Le decorazioni sono realizzate a mano dai Maestri Ceramisti nel tradizionale stile di Castelli.