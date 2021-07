4° Trofeo Villa Marchesa a Sant’Egidio alla Vibrata: il programma

SANT’EGIDIO ALLA VIBRATA – A Sant’Egidio alla Vibrata, il Trofeo Bar Residence-Villa Marchesa scopre le prime carte riguardo alla quarta edizione in programma domenica 11 luglio coinvolgendo le categorie esordienti ed allievi. La gara coincide con il nuovo corso operativo nel panorama ciclistico abruzzese dell’Area 259, società di nuova costituzione che ha l’obiettivo di portare avanti la tradizione nel ciclismo a Sant’Egidio alla Vibrata sia con la nascita di una futura scuola di ciclismo che con l’organizzazione di eventi per le categorie giovanili.

Ragazzi in gara su un anello di 3 chilometri che sarà ripetuto 11 volte (compreso giro turistico) al mattino dagli esordienti uomini, dalle donne esordienti e dalle donne allieve in partenza unica (con il via alle 10:00 e assegnazione del titolo provinciale FCI Teramo) e poi nel pomeriggio dagli allievi (18 giri compreso quello turistico e via fissato alle 15:30).

Non resta che attendere domenica prossima con questa passerella del ciclismo giovanile sulle strade di Sant’Egidio con il patrocinio dall’amministrazione comunale e la collaborazione con l’Associazione “Progetto Futuro Insieme”, la Fonte Collina Studio Latini, l’AbMol Eventi e il Bike Abruzzo Academy, tutte realtà locali della Val Vibrata che si stanno adoperando insieme all’Area 259 per l’ottima riuscita della manifestazione.