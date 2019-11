99 Cosse al Fla con live, video doppiati, meme e battute

Il gruppo comico abruzzese sarà protagonista venerdì 8 novembre 2019 in occasione del Festival pescarese all’Auditorium Petruzzi con “Abruzzese, forse è gentile”

PESCARA – Al Fla di Pescara anche i 99 Cosse che si esibiranno presso l’Auditorium Petruzzi di Pescara venerdì 8 novembre alle ore 22. L’ingresso è gratuito fino ad esaurimento posti. “Abruzzese, forse e gentile”: questo il titolo del format creato per l’occasione dal gruppo comico abruzzese, nonché band specializzata nei remake in chiave umoristico-dialettale delle più note canzoni e nei doppiaggi di pubblicità e spezzoni di film. Presenteranno in occasione del FLA un nuovo format con band live intervallata da video doppiati, meme e battute. Ingresso prioritario a chi possiede il Fullpass.

CHI SONO I 99 COSE

Gruppo comico abruzzese, nonché band specializzata nei remake in chiave umoristico-dialettale delle più note canzoni e nei doppiaggi di pubblicità e spezzoni di film. Dalla metà degli anni 90 in costante evoluzione grazie alle possibilità offerte dalla rete ed al collettivo di musicisti, videomakers, “memers” e doppiatori abruzzesi. Fanno parte del gruppo:

Michele Mastandrea – Voce

Giovanni Cauti – Voce

Angelika Davidova – Voce



Carlo D’Alonzo – Chitarra



Fabrizio Camplone – Basso



Marco Di Pietro – Batteria



Anthony Chietis,



Zack de la Rocca,



L.L. Cool Gay



Carlo Sant’Anna



Iggy Popoli



P.J. Ari



Paul Mc Campli