8 marzo a Roseto degli Abruzzi tra sensibilizzazione e Premio Donna 2023

ROSETO DEGLI ABRUZZI – Una giornata dell’Otto Marzo caratterizzata dal coinvolgimento, dagli eventi e dalla sensibilizzazione nei confronti dei diritti delle donne ancora negati, purtroppo, anche in Italia. Roseto, la sua Amministrazione Comunale e la Commissione Pari Opportunità confermano la spiccata attenzione nei confronti di questo tema, dando vita ad una giornata che ha visto il fattivo coinvolgimento dei cittadini, delle scuole e delle associazioni.

Una giornata che è culminata con la cerimonia di premiazione del “Premio Donna 2023”, che si è svolta ieri sera alle 19.30 in una gremita Sala Consiliare che, nell’occasione, ha voluto tributare un ultimo commosso saluto all’Ingegner Tito Rocci, scomparso poche ore prima.

La premiazione, coordinata dalla Presidente della Cpo Silvia Mattioli, si è articolata nelle quattro sezioni previste dal regolamento: Sport/Talento, Impresa, Cultura e Sociale.

Le premiate sono state omaggiate con delle splendide serigrafie realizzate appositamente per l’evento dall’artista Pierpaolo Barnabei, in arte “Frutti”. Serigrafie caratterizzate dai simboli che contraddistinguono ogni sezione del premio stesso.

A Rosa Mandolese, ex direttrice della Caritas di Roseto, è stato riconosciuto il “Premio Donna sezione sociale” alla memoria, consegnato dall’Assessore Francesco Luciani alle tre figlie.

A Benedetta Montefiore, ballerina del Corpo di Ballo del Teatro Alla Scala, è stato consegnato il “Premio Donna sezione Talento e Sport” da parte dell’Assessore Gianni Mazzocchetti ai genitori, in quanto impegnata fuori città nello spettacolo “Il Corsaro”.

Ad Alessia Poliandri, scrittrice e illustratrice, autrice del libro “Sette vite” è stato consegnato il “Premio Donna Sezione Cultura” da parte della Presidente del Consiglio Gabriella Recchiuti.

Lucia Michini, che ha disegnato e ideato la “Rosa Presentosa” (unendo la Presentosa, gioiello simbolo d’Abruzzo e la rosa, fiore simbolo di Roseto), ha ricevuto dall’Assessora Annalisa D’Elpidio il “Premio Donna Sezione Impresa”.

In mattinata, invece, in sala consiliare si è tenuto il primo degli appuntamenti organizzati dall’Amministrazione Comunale in collaborazione con la Commissione Pari Opportunità, la sezione di Teramo di Amnesty International che coinvolto il mondo della scuola attraverso la mostra “Com’eri vestita”, realizzata dagli studenti del Polo Liceale “Saffo” e dell’IIS “Vincenzo Moretti”, protagonisti subito dopo di un flash mob in piazza della Repubblica.

Durante la presentazione sono intervenuti il sindaco Mario Nugnes, la Presidente del Consiglio Comunale, Gabriella Recchiuti e l’Assessore Francesco Luciani per l’Amministrazione; la Dirigente scolastica Daniela Maranella (IIS “V. Moretti”) e la vicepreside Dalia Collevecchio (Polo Liceale “Saffo”), la Presidente C.P.O. Silvia Mattioli e, per Amnesty International, Chiara Pesce, che ha distribuito a tutti gli intervenuti il Passaporto dei Diritti Umani.

“Con le celebrazioni dell’Otto Marzo – affermano la Consigliera delegata alla Pari Opportunità Toriella Iezzi e la Presidente della Cpo Silvia Mattioli – abbiamo concluso un percorso avviato già lo scorso anno e che ha visto la grande collaborazione da parte degli Istituti Superiori rosetani. Sono state le studentesse e gli studenti i protagonisti della mattina, assieme ad Amnesty International Teramo, per una manifestazione che ha unito la sensibilizzazione al tema della parità di genere con la lotta alla violenza contro le donne. In serata, poi, abbiamo rinnovato la tradizione del “Premio Donna” che, ancora una volta, ha visto le nostre eccellenze al femminile protagoniste in sala Consiliare. Donne che nella loro vita hanno portato lustro alla nostra città. Come detto, abbiamo concluso un percorso ma, al contempo, ne avviamo un altro che ci porterà ai prossimi appuntamenti dedicati alle donne e alla lotta alla violenza di ogni tipo. Appuntamenti che vivremo durante tutto l’anno, perché non bisogna mai abbassare la guardia rispetto a questi temi visto che c’è ancora tanta strada da fare”.