Chieti, sopralluoghi ai cantieri di Piazza Umberto I e Villa comunale

L’assessore Rispoli visita i cantieri di Piazza Umberto I e Villa comunale: “Sarà monitoraggio costante sulle opere e gli interventi avviati, per documentarne lo stato e informare la città”

CHIETI – Mattinata di sopralluoghi per l’assessore ai Lavori Pubblici Stefano Rispoli. Prima tappa Piazza Umberto I, dove stanno per concludersi i lavori di rifacimento della pavimentazione di una delle aree più frequentate e belle del centro storico. Continuano alla Villa comunale i lavori di riqualificazione del campetto, nella mattinata odierna sono stati abbattuti gli spogliatoi fatiscenti e si sta provvedendo al rifacimento del campo e del palco naturale che sorgerà ad una delle due estremità.

“Si tratta di lavori che vogliamo seguire con attenzione, perché riguardano anche il decoro e la bellezza di Chieti – così l’assessore Stefano Rispoli – Nei prossimi giorni continuerà questo monitoraggio diretto dei cantieri, non solo per tenere costantemente aggiornata la comunità su come progrediscono, ma anche in vista dei tanti lavori che avvieremo in nome di una rigenerazione ampia della città”.