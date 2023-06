PESCARA – Oggi, 10 giugno, si è svolto a Pescara il 6° Raduno Nazionale dei frequentatori del 50° Corso per Allievi Guardie di Pubblica Sicurezza tenutosi a Bolzano nel 1977. L’evento è stato organizzato da un apposito comitato che annovera tra le sue fila circa 300 poliziotti in quiescenza i quali, annualmente, si riuniscono per festeggiare l’appartenenza alla Polizia di Stato. L’attaccamento all’Istituzione e il sentirsi parte della grande famiglia della Polizia di Stato sono tra le motivazioni che accompagnano ogni poliziotto non solo durante gli anni di servizio, ma anche successivamente, quando, in pensione, non si indossa più l’uniforme.

Con questo spirito e con questi profondi sentimenti, i frequentatori del 50° Corso di formazione per le storiche Guardie di Pubblica Sicurezza tenutosi a Bolzano, da sei anni a questa parte, si ritrovano per celebrare la ricorrenza insieme alle Autorità e ai loro familiari. La celebrazione è itinerante in tutta Italia proprio per permettere ai partecipanti di festeggiare nella loro regione e città natale e quest’anno il comitato ha scelto per il 6° Raduno la città di Pescara.

Il Questore Luigi Liguori ha accolto in Questura i partecipanti che hanno voluto conferire al raduno un momento solenne ricordando tutti i Caduti della Polizia di Stato con la deposizione di una corona presso il Sacrario, avvenuta alla presenza del Vice Prefetto Eva Iaione in rappresentanza della locale Prefettura.

La cerimonia è proseguita presso la Scuola per il Controllo del Territorio della Polizia di Stato di questo capoluogo, messa a disposizione dal Direttore Lorena Di Felice, dove, nel piazzale, si è svolta l’Alzabandiera. Subito dopo, è stata celebrata la Santa Messa officiata dal Cappellano della Polizia di Stato Padre Gianni.

Al termine, il Comitato Organizzativo ha consegnato le targhe ricordo al Vice Prefetto Eva Iaione, al Questore Luigi Liguori, al Direttore della Scuola di Polizia Lorena Di Felice e al Presidente della Sezione ANPS di Pescara (Associazione Nazionale Polizia di Stato) Roberto Cutracci.

Nel suo discorso, il Questore Luigi Liguori ha sottolineato l’importanza dell’iniziativa che denota il profondo senso di appartenenza di chi ha dedicato la propria vita all’Istituzione della Polizia di

Stato e con questa voglia di ritrovarsi, animati da così nobili sentimenti, è un esempio per tutti e conferisce ulteriore prestigio alla Polizia di Stato. A sua volta, il comitato organizzativo, nella persona di Antonio Rollo che ha prestato servizio per tantissimi anni a Milano, ha ringraziato il Questore e il Direttore della Scuola di Polizia per la calorosa accoglienza ed ospitalità spiegando che la decisione di ritrovarsi presso strutture della Polizia di Stato è stata voluta proprio per rinsaldare il legame e il senso di appartenenza.