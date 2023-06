VILLA ROSA DI MARTINSICURO – Presentato, nei saloni della Guercioni auto, il 20° memorial “Abramo Guercioni” e il 1° memorial “Elisa Pompa”. Il tradizionale evento motoristico, giunto al 20° anno, si svolgerà domenica 25 giugno dalle ore 8,30 a Martinsicuro. Hanno portato il loro saluto: Dino Natali e Riccardo Guercioni, rispettivamente, Presidente e Vice della Scuderia Ferrari Club Villa Rosa; Monica Persiani, Vicesindaca della Città di Martinsicuro e Giacomo (Nino) Mistichelli, Assessore del Comune di Nereto.

I ferraristi si ritroveranno, per le iscrizioni e il rinnovo della tessera annuale, alle ore 8,30, presso la sede sociale di Via Roma (centro commerciale “La Torre” di Villa Rosa). Alle 9,30, la carovana delle rosse di Maranello, si trasferiranno presso il “Pit Stop shop” di Corropoli in Viale Adriatico per la partenza del percorso di regolarità con destinazione Garrufo di Sant’Omero in Piazza XXV aprile. Durante il percorso ci sarà un passaggio e timbratura a Nereto davanti al palazzo comunale.

Dopo l’arrivo e prima di partire da Garrufo, una delegazione di ferraristi ricorderanno la tesserata e tifosa Ferrari, Elisa Pompa, scomparsa lo scorso 4 marzo, all’età di 52 anni; amava spesso ricordare, con il compagno, Mario Attilio Mercia, quell’incontro indimenticabile con l’Ing. progettista di monoposto F1, Mauro Forghieri. Prima del pranzo presso l’Hotel Concorde di Sant’Egidio alla Vibrata e della premiazione di tutti gli equipaggi partecipanti al raduno, le auto saranno ospitate per un aperitivo di benvenuto nella cantina “Strappelli” di Torano Nuovo. La Protezione Civile “Gran Sasso d’Italia” di Sant’Egidio alla Vibrata garantirà lo svolgimento in sicurezza della manifestazione. Sono previsti equipaggi dalle Marche, Umbria e dagli altri club abruzzesi.