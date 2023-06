Roseto, al via l’affidamento dei campi polivalenti: pubblicato primo avviso

ROSETO DEGLI ABRUZZI – L’Amministrazione Comunale di Roseto, come preannunciato, avvia il percorso per l’affidamento dei campi polivalenti di sua proprietà presenti sul territorio. Il primo step si è concretizzato con la pubblicazione, nella giornata del 9 giugno, dell’avviso riguardante i primi tre impianti.

L’amministrazione, con questo primo atto, intende affidare la gestione non economica dei seguenti campi polivalenti: Campo Polivalente di San Giovanni; Campo Polivalente di Voltarrosto e Campo Polivalente di Casal Thaulero.

Sono ammesse a partecipare alla procedura le società e associazioni sportive del Terzo Settore che operano nel Comune di Roseto degli Abruzzi, in possesso dei requisiti di ordine generale per contrarre con la pubblica amministrazione (art. 80 del D. Lgs 50/2016) e che non abbiano pendenze economiche con il Comune di Roseto degli Abruzzi per l’utilizzo degli impianti sportivi comunali e/o delle palestre scolastiche, nelle stagioni sportive precedenti.

Le Associazioni devono far pervenire la propria proposta entro e non oltre le ore 12.00 del giorno 26 giugno 2023 al seguente indirizzo pec: protocollogenerale@pec.comune.roseto.te.it.

Tutte le informazioni e la modulistica sono pubblicate sul Sito Internet dell’Ente.

“Si tratta di un atto fortemente voluto dalla nostra Amministrazione. In linea con quanto affermato durante l’approvazione del Bilancio, e nell’ottica di coinvolgere le associazioni del territorio nella gestione dei campi polivalenti, partiamo da questi primi tre campetti per migliorare la qualità dei servizi nei confronti della comunità e rendere gli impianti più efficienti – affermano il Sindaco Mario Nugnes e l’Assessore allo Sport Annalisa D’Elpidio – Tra gli obiettivi c’è senza dubbio quello di migliorare la vivibilità del territorio e coinvolgere i giovani e tutti coloro che amano lo sport. Confidiamo nel fatto che chi ama la nostra città si metterà a disposizione e non avrà di certo problemi a sposare questo progetto. Un progetto che non si ferma a questa fase. Siamo al lavoro per definire la gestione di altri campi polivalenti presenti nel nostro territorio – concludono Sindaco e Assessore – come, ad esempio, quello di Campo a Mare di Sopra e quello di Campo a Mare di Sotto”.