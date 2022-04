6 aprile 2022, Fina su ricordo vittime de L’Aquila

REGIONE – “Il 6 aprile arriva nel 2022 in un momento tragico della nostra storia. Dopo due anni segnati dalla pandemia, e quando la sua fase più critica sembrava alle spalle, oggi occorre fare i conti con la brutale aggressione russa all’Ucraina, con il suo carico di morte e distruzione”: lo dichiara Michele Fina, segretario del Partito Democratico abruzzese.

Fina prosegue: “Nel pieno di questa tragedia, L’Aquila si raccoglie con l’Abruzzo a ricordare la sua, di 13 anni fa. Un tempo trascorso tra battaglie e sofferenze, un tempo che ha misurato anche la straordinaria capacità di una comunità di rimettersi in moto. Tanto per la ricostruzione è stato fatto, ma il percorso di certo non può dirsi concluso. Il ricordo sia anche da stimolo per rinsaldare prospettive e possibilità; l’impegno del Pd, oggi come sempre in questi 13 anni, è fare sì che la questione e le esigenze dell’Aquila siano costantemente presenti nell’agenda politica nazionale. Anche per questo prenderò parte, come ho sempre fatto, alla fiaccolata di questa notte”.