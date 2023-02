50° Premi Flaiano: il programma degli eventi 2023

PESCARA – Una serie di iniziative sono in arrivo a Pescara da marzo fino a luglio 2023 secondo quanto illustrato in conferenza stampa. Ricordiamo che si svolgerà il 2 luglio a Teatro D’Annunzio il Premio Internazionale Flaiano di Cinema, Teatro, Televisione e Giornalismo giunto alla sua 50esima edizione. Di seguito il calendario degli eventi per i prossimi mesi che riguarderanno concerti, cinema, presentazione libri e tanti altri.

Eventi dei prossimi mesi

Marzo 2023

Giovedì 2 marzo 2023 – ore 19.00

Mediamuseum – Museo del Cinema – Piazza Alessandrini, 34 – Pescara

Concerto Cine Classic Trio

Musiche da film

Ingresso libero

Seguirà un aperitivo offerto da Citra

Venerdì 10 marzo 2023 – ore 18.30

In diretta On Line sulla pagina www.Facebook.com/premiflaiano

Presentazione del libro

“Intrigo barocco” di Emilio Barbarani – Premio Flaiano 2019

Presenta Gabriele Colleoni, Vice Direttore Giornale di Brescia

Ianieri Editore

Venerdì 17 marzo 2023 – ore 18.00

Palazzo di Città, Sala Consiliare – Pescara

Presentazione del libro

“Il re degli stracci. La prima indagine di un invisibile” di Stefano Vicario

La nave di Teseo Editore

Sabato 18 marzo 2023 – ore 18.30

Museo delle Genti d’Abruzzo – Pescara

Presentazione del libro “Luca Attanasio. Storia di un ambasciatore di pace”

di Fabio Marchese Ragona, Giornalista vaticanista

Sarà presente Zakia Seddiki Attanasio.

Modera Romina Remigio

Piemme Edizioni

Venerdì 24 marzo 2023 – ore 18.30

Museo delle Genti d’Abruzzo – Pescara

Presentazione del libro

“Come d’aria” di Ada d’Adamo

Elliot Edizioni

Sabato 25 marzo 2023 – ore 18.00

Palazzo di Città. Sala Consiliare – Pescara

Presentazione del libro

“Tutto su Anna. La spettacolare vita della Magnani” di Patrizia Carrano

Modera Martina Riva

Vallecchi Firenze Editore

Venerdì 31 marzo 2023 – ore 19.00

Mediamuseum – Museo del Cinema – Pescara

Concerto trio “Ancestral Chamber Music”

Aprile 2023

Sabato 1° aprile 2023 – ore 18.00

Palazzo di Città. Sala Consiliare – Pescara

Presentazione del libro

“Scontenti. Perché non ci piace il mondo in cui viviamo” di Marcello Veneziani

Marsilio nodi

Venerdì 14 aprile 2023 – ore 18.30

Mediamuseum – Museo del Cinema – Pescara

Presentazione del libro

“Ma che belle parole! Luciano Rispoli. Il fascino discreto della radio e della tv”

di Mariano Sabatini

Presenta Simone Gambacorta

Vallecchi Firenze Editore

Sabato 15 aprile 2023 – ore 19.00

Aurum – Pescara

Ensemble L’Architasto

“Viaggio in Italia: passeggiata musicale dalla canzone all’opera”

Giovedì 20 aprile 2023 – ore 9.30-13.00 / 15.30-19.00

Venerdì 21 aprile 2023 – ore 9.30-13.00

Mediamuseum – Museo del Cinema – Pescara

“I volti di Flaiano. Due libri. Due film”

Convegno di studio su Flaiano e la comunicazione

Con esperti su Flaiano

Maggio 2023

Venerdì 5 maggio 2023 – ore 18.30

Mediamuseum – Museo del Cinema – Pescara

Presentazione del libro

“Elsa” di Angela Bubba – Vincitrice del Premio Internazionale Flaiano di Narrativa under 35

Ponte alle Grazie Edizioni

Maggio 2023

Rassegna cinematografica film giapponesi (Date e Luogo da definire)

Rassegna cinematografica film coreani (Park Chan-wook) (Date e Luogo da definire)

Piece teatrale di tutta l’opera Omnia di Ennio Flaiano realizzata da Florian Espace di Giulia Basel

(si inizierà con il Caso Papaleo al Mediamuseum, data e luogo da definire)

Sabato 13 maggio e Domenica 14 maggio 2023

ore 10.30-13.30 / 15.00-20.00

Mediamuseum – Museo del Cinema – Pescara

Festival di Fotografia e Giornalismo

Con la presenza di importanti fotografi e giornalisti

Venerdì 26 maggio 2023 – ore 20.00

Mediamuseum – Museo del Cinema – Pescara

50 in Corto

Giugno 2023

Giovedì 8, Venerdì 9 e Sabato 10 giugno 2023 – ore 20.00-22.30

Mediamuseum – Museo del Cinema – Pescara

24° Festival Internazionale del Cortometraggio

Da Mercoledì 14 giugno a Sabato 24 giugno 2023 – ore 20.30

Cinema Sant’Andrea – Pescara

Rassegna cinematografica

Da domenica 18 giugno a giovedì 22 giugno – ore 18.45

Mediamuseum – Museo del Cinema – Pescara

Concorso MIC

Giovedì 22 Giugno 2023 – ore 20.30

Aurum – Pescara

Concerto Orchestra 12 Note

Musiche da film

Venerdì 23 Giugno 2023 – ore 20.30

Aurum – Pescara

Premio Flaiano per la poesia

Domenica 25 Giugno 2023 – ore 20.30

Aurum – Pescara

Premio Internazionale Flaiano di Narrativa e di Italianistica “Luca Attanasio”

In collaborazione con il Ministero degli Esteri e della Cooperazione Internazionale

Da lunedì 26 giugno a sabato 1° luglio 2023 – ore 20.30

Teatro d’Annunzio – Pescara

50° Flaiano Film Festival

Luglio 2023

Domenica 2 Luglio 2023 – ore 20.30

Teatro d’Annunzio – Pescara

Premio Internazionale Flaiano di Cinema, Teatro, Televisione e Giornalismo