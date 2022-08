50° Mostra dei Vini Tipici Abruzzesi di Montepagano: il programma 2022

ROSETO DEGLI ABRUZZI – E’ stata presentata il 1° agosto presso la Sala Consiliare del Comune di Roseto degli Abruzzi la 50 edizione della Mostra dei Vini Tipici Abruzzesi di Montepagano che si svolgerà il 5, 6 e 7 agosto nel cuore del Borgo. L’evento, uno degli appuntamenti clou della ricca estate rosetana e tra i più importanti e longevi nel panorama nazionale, vedrà la presenza di 27 espositori tra le cantine più prestigiose d’Abruzzo che, come tradizione, saranno ospitate negli antichi fondaci e all’interno degli spazi e degli scorci più suggestivi di Montepagano.

“Si tratta di un’edizione storica, la 50° appunto, nonché la mia prima da Sindaco, e non nascondo una grande emozione per una kermesse che vede un intero Borgo, Montepagano appunto, diventare evento e richiamo per tanti cittadini e turisti” spiega il primo cittadino di Roseto degli Abruzzi, Mario Nugnes. “Si tratta di una Mostra che mette assieme tante eccellenze del nostro territorio, una vetrina tra le più longeve e prestigiose a livello nazionale che nel suo claim, “Sorseggia, Ascolta e Odora”, racchiude il senso di un percorso alla scoperta di un mondo in cui tradizione e innovazione si fondono. Siamo lieti inoltre di annunciare che avremo ospite, nella serata conclusiva del 7 agosto, il Ministro al Turismo Massimo Garavaglia che, saputo dell’evento e incuriosito dalla sua storia, ci onorerà della sua presenza”.

Proprio per celebrare la 50 edizione della Mostra, all’interno della locandina, Comune e Pro Loco hanno deciso di riportare un omaggio al primo manifesto della manifestazione, datato 1970. “Si tratta di una Mostra che è un’eccellenza nel panorama enogastronomico nazionale sia per la storia che per la qualità della sua offerta e che da sempre da grande lustro alla nostra Città tanto a livello turistico che culturale” dichiara l’Assessore al Turismo Lorena Mastrilli. “Saranno tre giorni di grandi eventi, con appuntamenti di spessore che saranno ospitati nella stupenda location del Belvedere e tanti momenti di scoperta e degustazioni che richiameranno tanta gente” sottolinea la Consigliera delegata al Commercio Annalisa D’Elpidio. “La Mostra dei Vini di Montepagano è una vetrina imprescindibile per il nostro comprensorio, un momento di grande valore nel quale un territorio e le sue eccellenze si mettono “in mostra”. Ringraziamo la Pro Loco di Montepagano, il GAL Terreverdi Teramane, il Consorzio Colline Teramane DOCG e tutti i partner per aver realizzato, per la 50 edizione, un momento di altissimo valore per la nostra Città” aggiunge, a nome del Consiglio, la Presidente Gabriella Recchiuti.

“La Mostra sarà inaugurata venerdì 5 agosto in piazza intorno alle 19:30, da quel momento saranno aperti gli stand, gli spazi espositivi e le degustazioni. Come tradizione si potrà acquistare il consueto kit: sacchetta, bicchiere e ticket per le degustazioni. Ci saranno momento culturali, musica, spettacoli e degustazioni guidate” spiega il Presidente della Pro Loco di Montepagano Lorenzo Faiazza.

“Siamo lieti di festeggiare assieme una ricorrenza così importante – dichiara il Presidente del Consorzio Colline Teramane DOCG Enrico Cerulli Irelli – per i 50 anni di questa Mostra avremo tanti momenti conviviali di valore, degustazioni guidate con i migliori sommelier del territorio e venerdì 5, in occasione dell’apertura, un importante momento alla scoperta delle tradizioni con lo storico Giacomo De Iuliis e il racconto di uno degli eredi della famiglia De Vincenzi, che ci faranno conoscere la storia dell’enogastronomia del nostro territorio”.

A farla da padrone, come sempre, saranno le eccellenze locali con il GAL Terreverdi Teramane e i suoi produttori in prima linea: “puntiamo, con la qualità e le nostre eccellenze, a far conoscere a cittadini e turisti cosa il territorio ha da offrire – sottolinea il Presidente Pasquale Cantoro – la Mostra dei Vini è una vetrina eccezionale, un valore aggiunto a cui crediamo fermamente come volàno per la crescita delle nostre eccellenze”.

PROGRAMMA 50 EDIZIONE DELLA MOSTRA DEI VINI TIPICI ABRUZZESI

Venerdì 5 agosto 2022

Ore 19:30 – Inaugurazione alla presenza delle Autorità e apertura stand

Dalle 21:00 – Pinkpuffers, Street Band itinerante per le vie del Borgo

Ore 00:30 – Chiusura degli stand

Sabato 6 agosto 2022

Ore 18:30 – Apertura stand

Dalle 21:00 – Piceno Brass, Street Band itinerante per le vie del Borgo

Ore 21:30 – Presso il Belvedere, “DEGUSTANDO CULTURA” con il Dott. Massimo Verdino

Ore 00:30 – Chiusura degli stand

Domenica 7 agosto 2022

Ore 18:30 – Apertura stand

Dalle 21:00 – Zastava Orkestar, Street Band itinerante per le vie del Borgo

Ore 21:30 – Presso il Belvedere, “DEGUSTANDO CULTURA” con il Maestro Vincenzo Di Bonaventura

Ore 00:30 – Chiusura degli stand

Colline Teramane, un territorio di eccellenza

GAL Terreverdi Teramane e Colline Teramane DOCG raccontano il territorio attraverso percorsi enogastronomici guidati di degustazione:

Venerdì 5 agosto 2022

Prima Degustazione ore 19:30

Seconda Degustazione ore 21:30

Sabato 6 agosto 2022

Prima Degustazione ore 20:30

Seconda Degustazione ore 22:30

Domenica 7 agosto 2022

Prima Degustazione ore 20:30

Seconda Degustazione ore 22:30

Per info e prenotazioni: eventi@galterreverditeramane.it Telefono 338/3932682. Degustazioni a cura di Fondazione Italiana Sommelier Abruzzo Adriatico. Dal 5 al 7 agosto “Premio Packaging”, votazione e premiazione della migliore etichetta 2022.