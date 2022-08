42° Notturna Luchese a Luco dei Marsi: questa sera la gara podistica

LUCO DEI MARSI – Sabato 13 agosto a Luco dei Marsi è in “cartellone”, nel novero degli appuntamenti podistici marchiati Corri Marsica Uisp, la Notturna Luchese giunta quest’anno alla sua 42°edizione che vuole conservare tutto il suo interesse e il suo fascino anche a livello extra-regionale.

Grazie agli sforzi organizzativi della Podistica Luco dei Marsi, si è cercato di trarre il meglio sotto ogni aspetto, dopo la pausa forzata a causa della pandemia. L’impegno organizzativo per questo appuntamento podistico è stato non indifferente anche per illuminare a giorno i tratti non coperti dall’illuminazione pubblica lungo il percorso competitivo di circa 10 chilometri spalmati in tre giri cittadini con un dislivello globale pari a circa 15 metri. L’evento prevede anche la gara non competitiva anche per i meno allenati che devono compiere solo un giro cittadino.

L’appuntamento è previsto alle 19:00 in Piazza Umberto I, mentre alle 21:00 è prevista la partenza sia della competitiva che della non competitiva.

“Una sfida che abbiamo voluto raccogliere per dimostrare che vogliamo essere vicino a tutti i runners che vogliono provare a tornare alla normalità. È una gara che vede la partecipazione attiva di tutto il paese. Ho ricordi da ragazzo quando l’ho vista da spettatore e in alcuni anni si è svolta sempre di pomeriggio. Sabato sera non si può perdere l’occasione di provare a cimentarsi con la storia del podismo non solo locale, vi aspettiamo a braccia aperte” ha dichiarato Davide Baldassarre, presidente della Podistica Luco dei Marsi che è stato di recente ospite della rubrica settimanale in onda sull’emittente TV6 Correre per Sport.