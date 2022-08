Mondiali catamarani, due abruzzesi al Nacra 15 sul Garda

PESCARA – Anche due equipaggi abruzzesi in corsa, tra i 60 provenienti da tutto il mondo, per il titolo di Campione Mondiale Nacra 15 under 18, carena propedeutica del Foil Olimpico. Sono le giovani coppie di velisti Enrica Morelli – Stefano Troiano e Vincenzo Sebastiani – Maria Sofia Rubino.

Entrambi gli equipaggi sono legati al Circolo Velico Svagamente di Pescara diretto dall’istruttore federale Mauro Di Feliciantonio. Si sono ritrovati tutti quest’anno in Italia, sul Lago di Garda, per 5 giorni di regate dall’11 al 15 agosto che decreteranno la nazione vincitrice.

Tra i coach anche Dean Barker, lo skipper vincitore nel 2000 con Emirates Team New Zealand dell’America’s Cup contro Luna Rossa, reduce dal varo di BoatZero di Alinghi Red Bull Racing. Barker seguirà la figlia Mia in regata per la Nuova Zelanda. Gli equipaggi convocati e legati al tricolore italiano sono in tutto dieci.

Il Nacra 15 è il catamarano giovanile propedeutico per l’olimpico Nacra 17 con cui l’Italia a vinto le Olimpiadi di Tokyo 2020 con l’equipaggio formato da Ruggero Tita e Caterina Banti. E’ un multiscafo ad alte prestazioni e in regata è molto spettacolare per i suoi “voli”.

I ragazzi si sfideranno per aggiudicarsi il titolo iridato, vinto lo scorso anno a La Grande Motte, in Francia, dall’equipaggio svizzero Axel Grandjean e Noémie Fehlmann nella categoria Under 19 e dai francesi Youen Champs e Gwilherm Cadic fra gli Under 16.