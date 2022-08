41° Notturna Trasaccana: il programma dell’edizione 2022

TRASACCO – A Trasacco l’Asd Plus Ultra ha appena ripreso l’attività organizzativa con rinnovato vigore e in questi giorni c’è tanto lavoro a volontà per poter allestire la 41°edizione della Notturna Trasaccana, valida anche come Trofeo Cav. Elgizio Cancelli e con il patrocinio dell’amministrazione comunale locale.

La gara podistica è in programma lunedì 29 agosto con ritrovo in Piazza San Cesidio alle 19:30 e partenza alle 20.30 per la competitiva di 9 chilometri (3 giri di 3 chilometri cadauno con due ristori sul percorso).

Per quel che concerne le iscrizioni, si può procedere tramite il sito Digital Race e aderire alla quota di 10 euro da pagare direttamente in loco al ritiro del pettorale.

Ai primi 100 iscritti è garantito il pacco gara, le premiazioni interessano i primi tre assoluti uomini e donne, i primi tre di ogni categoria e le prime tre società con almeno 10 atleti al traguardo.

