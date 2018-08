34° Cronoscalata Ciclistica di Civitella Alfedena: successo per Matteo Tarolla

CIVITELLA ALFEDENA – Matteo Tarolla dell’Aspiratori Otelli Vtfm Carin Nacanco (sodalizio piacentino bresciano) è il vincitore della trentaquattresima edizione della “Cronoscalata ciclistica di Civitella Alfedena”. Grande successo di partecipanti e di pubblico sabato 18 agosto agosto per la classica del ciclismo abruzzese. Organizzata dall’Asd Civitella Alfedena la manifestazione, ideata da Antonio Ricci, si è svolta nel cuore del Parco nazionale d’Abruzzo.

La gara prevedeva un percorso di circa 4 chilometri, con partenza da Villetta Barrea e con arrivo a Civitella Alfedena. L’ultimo tratto del percorso è stato quello decisamente più duro e ripido, con arrivo alla Fonte Cippeta, caratterizzato dal caratteristico pavè finale, reso ancora più scivoloso dalla pioggia che ieri si è abbattuta in tutto il centro Abruzzo. Maltempo che però non ha scoraggiato gli oltre 50 ciclistici e il numeroso pubblico presente. Giornata caratterizzata anche dall’impegno sociale. Tutti i ciclisti e il pubblico hanno osservato un minuto di silenzio in memoria delle vittime di Genova. Inoltre, come da tradizione, il patron Antonio Ricci, ha dedicato l’edizione di quest’anno della Cronoscalata al tema delle migrazioni e dei diritti umani. Madrina della manifestazione è stata la ciclistica professionista Manuela de Iuliiis.

Matteo Tarolla ha impiegato in totale 7 minuti, 20’’ e 29 centesimi. Al secondo posto il vincitore della scorsa edizione Stefano Fatone, che ha impiegato in 7 minuti, 45’’ e 34 centesimi. Al terzo posto Fabio D’Amico in 8 minuti, 18’’e 76 centesimi. Per la sezione mountain bike al primo posto si è classificato Giacinto Massucci con il tempo di 9’ e 09’’. Al secondo posto Angelo Paris in 10 minuti, 07’’ e 30 centesimi. Al terzo posto Francesco Musilli in 11 minuti e 43’’.

Per le donne al primo posto si è classificata Anna Gentile in 11’33″66. Secondo posto per Anamaria Florentina Anton in 13’24″51, mentre al terzo posto Alessandra Angotti in 14’14″88. Infine, nelle categorie giovanili affermazione di Nicolò Pizzi in 11’03″07″. La classifica a squadre ha invece premiato il team dell’olimpionico Luca Pizzi di Lanciano.

Alla manifestazione erano presenti, tra gli altri, il sindaco di Civitella Alfedena, Giancarlo Massimi, il presidente del comitato provinciale L’Aquila della Federazione Ciclistica Italiana, Fernando Ranalli, l’organizzatore della Gran Fondo del Parco, Simone Carbutti.