30 artisti per la pineta dannunziana, mostra a Pescara

PESCARA – Dopo il grande successo delle due edizioni di gennaio ed agosto 2022 della mostra collettiva di pittura “La Rinascita della pineta dannunziana” ideata e curata dal professor Giorgio Del Bono, è stata realizzata nel mese di settembre un’estemporanea proprio all’interno della pineta, che si è conclusa con una premiazione.

Le opere premiate saranno esposte dal 10 al 17 dicembre presso la sala consiliare, spazio particolarmente affascinante che il Comune di Pescara ha eletto a luogo del contemporaneo. Risulta quindi significativa l’esposizione delle opere in un contesto così autorevole.

Saranno inoltre esposti dipinti di altri noti artisti che hanno aderito a questa iniziativa, alcuni di loro hanno partecipato alle precedenti edizioni.

Si completa così un percorso iniziato a gennaio che vede realizzato un progetto d’arte a dimostrazione della grande sensibilità di questo territorio nei confronti della pineta dannunziana, suo patrimonio più importante.

La mostra sarà inaugurata sabato 10 dicembre 2022, alle ore 10.30.

Condurrà la giornata inaugurale della mostra ideata da Giorgio del Bono la giornalista Mariella Campilii, ci sarà inoltre un intervento dell’attrice Florena Iavarone.

Saranno presenti il sindaco Carlo Masci, il presidente del consiglio Marcello Antonelli e l’assessore alla cultura Maria Rita Carota. Sarà realizzata una vendita all’asta dei dipinti esposti. La metà del ricavato andrà al fondo per la ricostruzione della pineta dannunziana, gravemente devastata dall’incendio del 1 agosto 2021.

Tutte le opere in mostra hanno un forte impatto emotivo: osservandole emerge da una natura rigenerata e rigenerante: alberi, cascate, nuvole, animali: un luogo idilliaco della mente, una preghiera verde che vuole tradursi in futuro, che invita alla riflessione di una maggior tutela di un patrimonio che è stato gravemente ferito e che vogliamo proteggere affinché ciò che è successo non si ripeta mai piu’.

L’ingresso alla mostra è libero (lunedì-venerdì ore 9-12, martedì e giovedì anche dalle 14.00 alle 18.00). E’ possibile organizzare visite guidate da parte di studenti di tutte le scuole. Per maggiori informazioni contattare l’organizzazione ai numeri : 3334838185-3472216353 /giorgiodelbono28@gmail.com.