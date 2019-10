Chieti, vendita di 37 immobili comunali: entro il 28 ottobre le offerte

Appartamenti, ex scuole rurali, magazzini e negozi nel piano delle alienazioni del Comune

CHIETI – L’Assessore al Patrimonio, Valentina Luise, rende noto che a seguito dell’approvazione da parte del Consiglio Comunale del piano delle alienazioni immobiliari inserito all’interno del Bilancio di Previsione dell’Ente, è stata indetta una procedura aperta per la vendita di 37 immobili comunali, con trattativa privata mediante gara ufficiosa, ai sensi dell’art. 17 del Regolamento per l’alienazione del patrimonio immobiliare del Comune di Chieti.

I beni oggetto del bando verranno venduti nelle condizioni di fatto e di diritto in cui si trovano, con tutte le servitù attive e passive, canoni, censi ed oneri. I conduttori degli immobili, in presenza di regolare contratto di locazione ed in regola con i pagamenti, possono esercitare il diritto di prelazione.

La vendita dei cespiti immobiliari si svilupperà in due fasi distinte:

– la prima, di carattere esplorativo, tesa ad ottenere una serie di offerte da parte dei soggetti interessati. In questa fase, le offerte, che comunque non potranno essere superiori al 40% di ribasso sul prezzo a base d’asta (quindi pari almeno al 60% del prezzo a base d’asta), dovranno pervenire nei modi e nel termine fissato nell’avviso in modo da assicurare il carattere della segretezza e dell’imparzialità;

– la seconda, eventuale fase, in cui l’amministrazione tratterà direttamente e separatamente con i due concorrenti le cui offerte siano risultate più vantaggiose.

Possono presentare offerte le persone fisiche e le persone giuridiche che non si trovano in stato di: fallimento, liquidazione coatta, concordato preventivo o nei cui riguardi sia in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni; non siano stati condannati con sentenza definitiva per reati che comportano l’incapacità a contrattare con la P.A.

Le offerte dovranno pervenire – a mezzo servizio postale con raccomandata a/r o mediante consegna a mano all’Ufficio Protocollo del Comune di Chieti ubicato in Corso Marrucino 81 o altro sistema che preveda la consegna di ricevuta, a pena di esclusione – entro e non oltre le ore 12,00 del giorno 28.10.2019 in busta chiusa e controfirmata su tutti i lembi di chiusura recante l’indicazione del mittente e la dicitura “Contiene Offerta per la Trattativa Privata previa gara ufficiosa in data 31.10.2019 per l’alienazione del lotto …”. Si procederà all’esclusione automatica delle offerte pervenute oltre il detto termine.

Per eventuali sopralluoghi sul posto o per chiarimenti di ordine tecnico e documentale, gli interessati potranno contattare l’Ufficio Tecnico del Comune nella persona del geom. Raimondo Censurato – tel. 0871/ 341681 – mobile 348-2342279 dal lunedì al venerdì, dalle ore 9.00 alle ore 13,00.

Per altre informazioni di carattere amministrativo, gli interessati potranno rivolgersi all’Ufficio Patrimonio del Comune di Chieti, viale Amendola n. 53 – dott.ssa Lara Carosella tel. 0871/341577 e dott. Michele Marino 0871/341630 – nei medesimi giorni e orari e agli indirizzi di posta elettronica: lara.carosella@comune.chieti.it e michele.marino@comune.chieti.it.

La documentazione dell’ asta (avviso pubblico e allegati A) B) C) e D)) è reperibile sul sito internet del Comune di Chieti, all’indirizzo: www.comune.chieti.gov.it , sezione “bandi e gare”.

MODALITA’ DI PARTECIPAZIONE

L’offerta economica, sia se si tratti di persona giuridica sia che si tratti di persona fisica dovrà contenere:

– comprova dell’avvenuta costituzione del deposito cauzionale pari al 10 (dieci per cento) degli importi a base d’asta e ciò a garanzia della sottoscrizione del contratto in caso di aggiudicazione secondo le seguenti modalità:

– in contanti allegando copia della quietanza comprovante il deposito presso la Tesoreria Comunale UBI Banca s.p.a. sita in Chieti Scalo (zona Mad. delle Piane ), Viale Unità d’Italia n.33 , ovvero della ricevuta del bonifico bancario effettuato a favore del COMUNE di CHIETI, Servizio di Tesoreria- UBI Banca s.p.a. – Codice IBAN IT40Z0311115500000000001174;

– mediante fidejussione bancaria o polizza fidejussoria rilasciata da impresa di assicurazione debitamente autorizzata all’esercizio del ramo cauzioni. Dette fideiussioni o polizze fidejussorie devono prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all’eccezione di cui all’articolo 1957, secondo comma, del codice civile, nonché l’operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta della stazione appaltante e devono avere una durata non inferiore a 180 gg.

PROCEDURA DI AGGIUDICAZIONE

La gara si svolgerà in seduta pubblica e avrà luogo presso l’Ufficio Patrimonio e Demanio, in data 31.10.2019 ore 10.00

All’espletamento delle procedure di gara provvederà un’apposita Commissione nominata secondo le modalità del Regolamento comunale per la vendita di beni immobili. La Commissione di gara, valutate le offerte, procederà, ove ne ricorrano i presupposti, all’aggiudicazione provvisoria per singolo lotto. All’aggiudicazione definitiva – ad espletamento delle procedure relative all’eventuale esercizio del diritto di prelazione e dei controlli di legge – provvederà il Dirigente del Servizio Patrimonio.

Se non verranno presentate offerte regolari la gara sarà dichiarata deserta. Se non verranno presentate offerte limitatamente ad un lotto, lo stesso sarà dichiarato deserto.