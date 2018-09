3° Meeting Città dell’Aquila, i risultati

10° Trofeo Miguel Benancio Sanchez a Di Primio Manuel 1° nei m.1500 piani. 7° Trofeo Michela Rossi Thales Alenia Space a Masci Elisa 1^ nei m. 800 piani

L’AQUILA – Organizzato dall’Atletica L’Aquila, presso il Campo di Atletica Leggera “Isaia Di Cesare”, si è svolto il 3° Meeting Città dell’Aquila di Miguel e Michela. Si è trattato della seconda delle tre manifestazioni rientranti all’interno del Corrilaquila con noi. Sulla pista e pedane in Mondotrack dell’Aquila, si sono sfidati più di trecento atleti provenienti oltre che da tutto l’Abruzzo, anche da Umbria, Marche, Molise, Lazio, Lombardia, Puglia e Sardegna.

La nostra città ha richiamato diverse giovani promesse dell’atletica italiana a caccia di prestazioni in vista dei prossimi campionati italiani assoluti di Pescara. La manifestazione omologata FIDAL ha avuto in programma anche gare per atleti paralimpici F.I.S.D.I.R. (Federazione Italiana Sport Paralimpici degli Intellettivo Relazionali) del settore promozionale ed agonistico TF20 e TF21. Inoltre l’Atletica L’Aquila ha anche aderito con il Corrilaquila con Noi al progetto del Coni Point L’Aquila, Una giornata di sport insieme.

Il ricco programma predisposto dall’organizzazione, prevedeva anche gare per il settore giovanile. Le gare clou della giornata sono state i m. 1500 maschili, con l’assegnazione del 10° Trofeo di Miguel Benancio Sanchez, conquistato da Di Primio Manuel, Atl. G.S.Teramo, 3’56”92 che costituisce anche il suo primato personale e i m. 800 femminili con l’assegnazione del 7° Trofeo Michela Rossi Thales Alenia Space, vinto dalla marchigiana Masci Elisa, Sport Atl.Fermo, 2’16”32. Prima della premiazione dei m.800 c’è stato un commosso ricordo di Michela Rossi, triatleta con la passione della corsa, venuta a mancare la notte del terremoto del 6 aprile 2009, del fratello Pierpaolo, alla presenza anche del papà Michelangelo. Molto affollata e di alto livello tecnico la gara del lancio del martello, per la presenza del campione italiano Juniores, in carica Giorgio Olivieri, Team Atletica Marche, che ha vinto con la misura di 74,90 m. Il martello femminile invece è stato dominato dall’abruzzese Alessia Beneduce (Bracco Atletica) 58,00 m.

Olivieri e Beneduce hanno anche vinto il premio come migliori risultati tecnici del Meeting, al secondo posto tra i maschi Trevisani Giorgio, nei m. 400 piani, terzo Mantenuto Lorenzo, nel salto in lungo. Tra le donne, secondo miglior risultato tecnico per Zuccaro Sara, nel martello Kg.4 e per Zuccarini Greta nei m. 400 piani. C’era attesa per l’aquilana Stefania Barrucci, tesserata per l’U.S. Aterno Pescara, detentrice del record regionale Juniores, con 5,91 m., che ha vinto la gara del salto in lungo donne con la misura di 5,64 m., applaudita dal pubblico di casa. Nel salto in lungo uomini, il campione italiano indoor 2018 Junior, Lorenzo Mantenuto, Atl. G.Sasso Teramo) ha vinto la gara con la misura di 6,93 m. Nelle gare di velocità m.100 femminili, vittoria dell’abruzzese Greta Zuccarini, U.S. Aterno Pescara, 12”51 (vento -0,5 m/s), che ha bissato la vittoria anche nei m.400 piani con 57”02, primato personale in ambedue le gare. Nei 100 piani maschili, vittoria di Donola Mattia 10”90, Pro Sesto Milano, (vento -0,1 m/s), che ha padroneggiato anche la gara dei m.200 con il responso di 22”11 (vento + 1,1, m/s).

Altri risultati: uomini m.400 piani 1° Trevisan Giorgio Atl. Stud. Rieti, 48”60; martello J/P/S Kg. 7,260, 1° Di Nunzio Alessandro N. Atletica Lanciano 55,00 m., martello allievi Kg.5, 1° Mancinelli Ronaldo, Asa Ascoli Piceno, 58,32 m., lancio del disco allievi Kg. 1,5 – 1° Paolucci Giuseppe, N.A. Lanciano, 38,08 m. disco Kg. 5 – 1° Mancinelli Ronaldo, 58,32 m., Asa Ascoli. Donne: m.200 piani 1^ Sarcina Sofia Elena, A.Team Apulia, 25”25, salto in alto 1^ Di Quinzio Mara, U.S. Aterno Pescara 1,60; martello allieve 1^ Zuccaro Sara, Atl. Fabriano, m.55,98. Risultati ragazzi/e: m.60 piani 1° Rocchi Aldo, Atl. Tiburtina, 8”09, tra le ragazze 1^ Ajdini Adelina, Atl. Teramo, 9”14. Risultati Cadetti/e – uomini: m.60 piani 1° Piazzola Michele, Ath.Team Barletta, 9”64, m. 300 piani 1° Gaetani Lorenzo, U.S. Aterno Pescara, 36”57, m. 1000 piani 1° Roani Mario, Atl.Latina 80, 2’41”43, martello Kg. 4 1° Gioia Gino, Fiamme Gialle Simoni. Donne: m. 80 piani 1^ Salvatori Sabrina, Asa Ascoli Piceno, 10”80, m.300 piani 1^ Catalogna Anna, Atletica Teramo, 44”19, m. 1000 piani 1^ Guerra Ombretta, Atl.Frascati, 3’12”53, martello Kg. 3 1^ Rocchi Cleo, Fiamme Gialle Simoni, 46”06.

Per l’Atletica L’Aquila invece si evidenziano le prestazioni di Larcinese Francesco, ctg. cadetti, giunto secondo nei m. 1000 cadetti, con l’ottima prestazione di 2’42”86 e la vittoria nei m. 100 paralimpici, agonisti T20 di Kharimou Sharif, con il primato personale di 13”56. Duplice vittoria nelle gare paralimpiche del settore promozionale per Giada di Bonaventura, Atl. L’Aquila, nei m. 80 piani, 13”48 e nel lancio del vortex 17,34 m. La gara di lancio del vortex è stata vinta da Curtacci Mattia, Atl. L’Aquila, con la misura di 21,47 m., primato personale. Buoni risultati sono arrivati da tutta la squadra paralimpica dell’Atletica L’Aquila, settore promozionale, che ha gareggiato nel Meeting insieme alla società Parco De Riseis Pescara e Antrhopos di Civitanova Marche, creando un particolare momento di inclusione.

Risultati atleti Paralimpici promozionale-uomini: m. 80 piani 1° Volatili Leonardo, Antrhopos Civ. Marche, 12”02, lancio del Vortex, 1° Curtacci Mattia, Atl. L’Aquila, 21,47 m., Palla getto kg. 1, 1° Ricci Pietro, Antrhopos Civ. Marche, 14,04 m. Donne: m. 80 piani, 1^ Di Bonaventura Giada, Atl. L’Aquila, 13”48, lancio del Vortex, 1^ Di Bonaventura Giada, Atl. L’Aquila, 17,34 m., palla getto Kg. 1, 1^ Pela Annalisa, Antrhopos Civ. Marche, 7,39 m. Paralimpici agonisti TF20 – uomini: m. 100 piani 1° Kharimou Sharif, Atl. L’Aquila, 13”56, getto del peso Kg. 7,260 1° Dattoli Matteo, Parco De Riseis Pescara 5,15 m. Paralimpici agonisti TF21-uomini: m. 100 piani 1° Giannini Federico, Parco De Riseis Pescara, 15”46, getto del peso Kg. 4, 1° Leocata Francesco, Parco De Riseis Pescara, 8,17 m., giavellotto gr. 600, 1° Giannini Federico, Parco De Riseis Pescara, 15,17 m.

Hanno presenziato la cerimonia di premiazione: Francesco Bignotti Assessore Politiche Sociali Comune dell’Aquila, Carlotta Ludovici Panathlon L’Aquila, Concetta Balsorio Presidente FIDAL Abruzzo, Luciano Perazza delegato Coni Point L’Aquila, Ficerai Mauro, staff tecnico nazionale FISDIR atletica leggera, Giorgio Lo Giudice – Club Atletico Centrale Roma. Si ringraziano per la collaborazione: il G.G.G. Abruzzo, la delegazione G.G.G. del Molise, le Misericordie di L’Aquila, la Proloco di Coppito e l’Associazione Alpini, Gruppo M. Jacobucci. Si ringraziano in particolare per la sensibilità dimostrata: la Thales Alenia Space dell’Aquila, la Coid di Ivo D’Angelo e il Decathlon dell’Aquila.