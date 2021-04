25 aprile, Festa della Liberazione: le celebrazioni a Sulmona

Il vicesindaco: “Il mio pensiero è rivolto ai 3 patrioti di Sulmona che hanno sacrificato la vita per riconquistare libertà e democrazia”

SULMONA – Il vicesindaco Marina Bianco e il presidente del Consiglio comunale Katia Di Marzio, senza cerimonia, hanno deposto omaggio floreale al monumento dedicato alla Brigata Majella situato in via Togliatti, al termine della breve celebrazione del 76°anniversario della Liberazione, davanti all’ Ara Patriae a piazza Tresca, in cui nel suo intervento il vicesindaco ha ricordato: “Molti figli di questa terra, combattenti della Brigata Maiella, non erano ancora rientrati dalla vittoriosa campagna di liberazione condotta nei borghi e nelle città delle Marche e dell’Emilia Romagna, fino ad Asiago, in Veneto.

E qui, il mio pensiero è doverosamente rivolto ai tre patrioti di Sulmona che hanno sacrificato la propria vita per riconquistare libertà e democrazia: Amleto Contucci, padre di due figli in tenera età, e i giovanissimi Oscar Fuà e Renzo Sciore, 17 anni entrambi; come pure è d’obbligo formulare, anche a nome di tutta la comunità sulmonese, i più sinceri auguri di lunga vita al patriota Gilberto Malvestuto, tenente della Brigata Maiella, che appena otto giorni fa – il 17 aprile – ha tagliato il mirabile traguardo dei cento anni”.