21° Notturna Atriana: gara podistica nel centro storico

ATRI – Venerdì 18 agosto ritorna ad Atri l’appuntamento col podismo in “abito da sera” e nel centro storico. È la Notturna Atriana che giunge alla 21° edizione, molto apprezzata dai podisti aderenti ai circuiti Piceni&Pretuzi e Corrilabruzzo UISP, in ricordo di Claudio Baldini e del dottor Gaetano Pallini.

Gli organizzatori della Polisportiva Hat Atri-Polisportiva Gaetano Pallini confidano in un sicuro successo sia di partecipanti che di pubblico in virtù del contesto in cui si svolge la manifestazione, ovvero il centro storico atriano. La gara clou è quella competitiva di 9 chilometri con 150 metri di dislivello, la partenza alle 20:00 da Piazza Duchi d’Acquaviva, un circuito cittadino collinare di tre giri, chiuso al traffico e con ristori collocati ogni 3 chilometri mentre per i meno allenati c’è la non competitiva di 6 chilometri. Altri elementi distintivi che danno ancora più risalto alla perfetta organizzazione nel dietro le quinte la composizione del pacco gara con prodotti tipici di Atri e anche il “terzo tempo” dopo le premiazioni con birra, porchetta e frutta party per tutti.

Come lo scorso anno, le gare giovanili (il via alle 18:00) tornano a disputarsi in piazza Duchi d’Acquaviva su diverse distanze: 100 metri da 0 a 5 anni, 200 metri per 6-7 anni, 400 metri per 8-9 anni, 600 metri per 10-11 anni, 1000 metri per 12-13 anni e 1500 metri per 14-15 anni.

La quota di adesione é di 8 euro per la competitiva e di 5 euro per la non competitiva: c’è tempo per formalizzare l’iscrizione fino alle 13:00 del 17 agosto su www.timingrun.it o inviando una e-mail a timingrun@gmail.com, info iscrizioni 3930440107. La quota per le gare giovanili é di 3 euro. In caso di mancata partecipazione, non verra rimborsata la quota d’iscrizione gia versata. Ogni 10 atleti iscritti paganti, appartenenti alla stessa societa, un pettorale sara in omaggio (11°).