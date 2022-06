CITTÁ SANT’ANGELO – Torna alla ribalta in questo 2022 il Team Morgia Bike che ripropone la mattina di domenica 19 giugno agli amanti delle “pedalate senza fretta” una nuova edizione contrassegnata dal numero due del Memorial Lorenzo Erasmo a contrada San Martino Basso di Città Sant’Angelo (presso il Parco Comunale) sotto l’egida del Centro Sportivo Italiano-Comitato di Pescara e con il patrocinio dell’amministrazione comunale.

La cicloturistica in ricordo di Lorenzo Erasmo nasce nel 2021 da un’idea di Dario Di Lullo responsabile ciclismo del Comitato CSI Pescara e vice presidente del comitato CSI Pescara, ma soprattutto amico di Lorenzo, un ragazzo molto conosciuto e apprezzato nonostante la sua giovane età.

La prima edizione, ad un anno dalla scomparsa di Lorenzo davanti ai cancelli della Barberini Luxottica Spa a soli 22 anni, riscosse un importante successo con la partecipazione di 120 ciclisti nonostante il clima freddo e umido di metà novembre coinvolgendo amici, colleghi, parenti e l’azienda Barberini dove Lorenzo lavorava.

È possibile effettuare la preiscrizione al seguente link https://forms.gle/ENvAcH95fTKdK3EB8 oppure la mattina dell’evento dalle 8:30 alle 9:30 compilando manualmente la modulistica necessaria. La quota di adesione è di 8 euro per tesserati di FCI ed enti ciclistici, 10 euro per i non tesserati ai quali sarà fatta la tessera Free Sport per poter prendere parte alla manifestazione.