SuperEnalotto, centrati in Abruzzo tre “5” da oltre 18mila l’uno

REGIONE – Il SuperEnalotto premia l’Abruzzo: nel concorso dell’11 giugno, come riporta Agipronews, sono stati centrati tre “5” da 18.181,32 euro ciascuno. La prima giocata vincente è stata centrata nell’esercizio di via Roma 66 a San Salvo, in provincia di Chieti, mentre la seconda è stata registrata nella tabaccheria di via Nenni 264 a San Giovanni Teatino, sempre in provincia di Chieti. L’ultima, invece, ha premiato la tabaccheria di via Falcone e Borsellino 40 a Pescara. Il Jackpot, intanto, tocca quota 221 milioni di euro – superando così il record – che saranno in palio nel prossimo concorso. L’ultima sestina vincente è arrivata il 22 maggio 2021, con i 156,2 milioni di euro finiti a Montappone (FM), mentre in Abruzzo il Jackpot manca dal 2012, con 12,3 milioni di euro vinti ad Avezzano.

