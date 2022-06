Maurizio Brucchi in visita all’ospedale Maria SS. dello Splendore

Presenti all’incontro il sindaco Costantini e il direttore dell’ospedale Paolo Calafiore. Sono state verificate le potenzialità della struttura

GIULIANOVA – Il direttore sanitario della Asl di Teramo Maurizio Brucchi, questa mattina, ha visitato l’ospedale di Giulianova, alla presenza del Sindaco Jwan Costantini e del direttore della struttura Paolo Calafiore. Insieme, sono state verificate le potenzialità del “Maria SS. dello Splendore” relativamente alla qualità dei servizi e all’effettiva capacità di soddisfacimento delle richieste. Il vertice si è reso necessario in vista dei mesi di luglio e agosto, quando le presenze in città, per via dell’elevato flusso turistico, segneranno numeri considerevoli. Il bilancio della visita è stato positivo. Il personale, i reparti e gli ambulatori, è stato detto, opereranno a pieno regime.