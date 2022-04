2° Meeting Città di Pescara allo Stadio Adriatico-Cornacchia

PESCARA – “Sarà lo Stadio Adriatico-Cornacchia a ospitare lunedì 25 aprile il 2° Meeting Città di Pescara, una grande festa dello Sport che a partire dalle 15 vedrà l’atletica protagonista di quella che sarà una vera Festa della Liberazione anche da quella pandemia che per due anni ha tenuto ingabbiati i nostri giovani atleti e che invece potranno cimentarsi nel salto in lungo, salto in alto, nella corsa a ostacoli o in velocità, per un pomeriggio da trascorrere all’insegna della sana competizione. A coordinare l’evento sarà ancora una volta la Asd Vini Fantini con la Uisp, con il patrocinio dell’amministrazione comunale e la regia sarà affidata al campione olimpico Alberico Di Cecco”. Lo ha detto l’assessore allo Sport Patrizia Martelli ufficializzando l’evento previsto per lunedì 25 aprile a Pescara.

“Il Meeting Città di Pescara – ha ricordato l’assessore Martelli – è nato lo scorso anno per offrire ai giovani talenti abruzzesi dello sport la possibilità di esprimersi nonostante le restrizioni imposte dalla pandemia. L’evento si è rivelato un tale successo che l’intero settore dell’atletica leggera Uisp Abruzzo e Molise, stimolato e sostenuto dalla stessa amministrazione comunale e dall’assessorato allo Sport che ho l’onore di rappresentare, non ha esitato decidendo di replicare e consacrare l’evento che, nell’edizione 2022, dunque alla seconda edizione, è diventato un autentico valore per il territorio pescarese e per l’intera regione Abruzzo. Quella di lunedì sarà una grande festa dello sport, con specifiche gare opportunamente assemblate per tutte le età. Ogni atleta partecipante potrà scegliere fino a 3 gare e, come nei grandi meeting internazionali, il programma andrà avanti simultaneamente e in maniera sincronizzata su più pedane. Dunque corse, slanci e salti saranno il tema di un grande evento organizzato per i più piccoli, ma non solo, grazie alla capacità della Asd Fantini che dal 2019 ha acquisito la qualifica di Centro Coni di orientamento e avviamento allo sport”.

PROGRAMMA

L’intero evento si aprirà alle 15.30 con il ritrovo di giurie e concorrenti all’ingresso Maratona dello Stadio Adriatico-Cornacchia; alle 16 prenderà il via il riscaldamento aperto ad atleti, tecnici, genitori e accompagnatori e alle 16.20 via alle gare con i Percorsi destrezza per atleti dai 4 ai 6 anni, il salto in lungo per esordienti A1 di 7, 8 e 9 anni, e per gli Esordienti B di 10 e 11 anni; quindi gare di velocità 60mp per ragazzi di 12-13 anni; lancio del vortex per ragazzi di 12-13 anni; gare di velocità 60mp per cadetti 14-15 anni ‘Open’. Alle 16.50 secondo blocco di gare con la corsa a ostacoli h25 su 25 metri per bambini di 4-6 anni; gare di velocità 50mp per esordienti A1 di 7, 8 e 9 anni e per esordienti B di 10-11 anni; gara di salto in lungo per ragazzi di 12-13 anni; salto in alto per cadetti 14-15 anni Open; lancio del vortex per Cadetti 14-15 anni Open. Alle 17.20 terzo blocco del pomeriggio con la premiazione degli atleti 4-6 anni che avranno uno zainetto in nylon con prodotti e gadget per tutti; quindi gare di resistenza 400 mp per Esordienti A1 di 7, 8 e 9 anni ed esordienti B di 10-11 anni; lancio del vortex per Esordienti A1 di 7, 8 e 9 anni ed esordienti B di 10-11 anni; salto in alto per ragazzi 12-13 anni; salto in lungo per cadetti 14-15 anni Open. Alle 17.50 quarto blocco con la premiazione degli Esordienti A di 7, 8 e 9 anni ed Esordienti B di 10-11 anni; quindi gare di resistenza sui 1.000mp per ragazzi di 12-13 anni; lancio del vortex per ragazzi 12-13 anni e resistenza sui 1000 mp per cadetti 14-15 anni Open. Alle 18.20 si chiuderà l’evento con la premiazione dei ragazzi di 12-13 anni e dei Cadetti di 14-15 anni. Per iscriversi alle gare i singoli atleti potranno inviare una mail all’indirizzo maratonadipescara@libero.it sino alle ore 16 del giorno dell’evento; ciascun atleta potrà partecipare sino a un massimo di 3 gare pagando una quota di iscrizione pari a 3 euro indipendentemente dal numero di gare a cui si partecipa. L’accesso allo stadio per il pubblico sarà libero e gratuito.