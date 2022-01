2° edizione Befana Popolare, torna il progetto solidale a Teramo

TERAMO – Il progetto della spesa solidale con tutte le sue difficoltà si è dimostrato un progetto solido, un punto di riferimento reale e concreto per moltissime famiglie che si trovano ai margini della società. Di seguito la nota della Casa del Popolo di Teramo che parla dell’iniziativa.

“Non si tratta di semplice assistenzialismo, anzi. La Spesa Solidale è uno strumento di incontro tra chi dona e chi riceve, ma la forza del progetto sta nel coinvolgimento dei beneficiari nella gestione del progetto stesso. Uno strumento di emancipazione quindi e di autorganizzazione che guarda ad un diverso modello di società.

Il periodo natalizio è un momento di consumismo sfrenato in cui si acuiscono le differenze le disparità sociali. Non potevamo non pensare, quindi, ai tanti bambini e alle tante bambine di famiglie in difficoltà, a cui potremmo donare un sorriso con dei doni.

Il 3-4-5 in vista dell’Epifania, raccoglieremo giocattoli nuovi, libri per l’infanzia e dolci da poter donare ai bambini delle famiglie precarie della nostra città e delle strutture che si occupano di minori, all’interno del progetto della Befana Popolare.

Per ricevere basterà contattare i numeri di telefono 3204413258 – 3406647582.

Per donare sarà possibile recarsi nei giorni lunedì 3, martedì 4 e mercoledì 5 gennaio presso la Casa del Popolo di Teramo, in via Nazario Sauro al civico 52, dalle 18:00 alle 20:00.

Garantiamo massima sicurezza e il rispetto di tutte le misure di prevenzione. Inoltre, per consentire anche a chi non è di Teramo oppure non ha la possibilità di uscire, è attivo il conto corrente intestato alla Casa del Popolo di Teramo.

Iban: IT64P0542415300000001001253 – causale ‘progetto Befana Popolare'”.