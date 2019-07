18° Naturalmente a Fossacesia: tra gusto, musica e divertimento

In programma nel centro storico il 2 e 3 agosto. Di Giuseppantonio: “percorso itinerante dovela riscoperta della tradizione culinaria sarà accompagnata da musica dal vivo, canti e balli popolari “

FOSSACESIA – Venerdì 2 e sabato 3 agosto prossimi, i caratteristici vicoli del centro storico di Fossacesia torneranno ad animarsi con la 18° edizione di “Naturalmente a Fossacesia”, evento entrato di diritto tra le manifestazioni tradizionali della città, in cui gusto e divertimento vengono mescolati in un perfetto connubio per dare vita a due serate di riscoperta di antichi gusti e sapori. La manifestazione è organizzata dall’associazione no-profit Made in Fossacesia, un gruppo giovane e volenteroso di ragazzi fossacesiani, ed è patrocinata dal Comune di Fossacesia.

“É una manifestazione importante per Fossacesia e per le aziende locali, i frantoi, le cantine, birrifici abruzzesi, le aziende agricole, che per l’occasione trovano una vetrina significativa per i loro prodotti, divenendo un ottimo veicolo di promozione del territorio – sottolinea il Sindaco Enrico Di Giuseppantonio -. La formula si è rivelata vincente nel tempo e questo conferma la bontà dei prodotti proposti e la serietà di chi la propone”.

L’apertura degli stand enogastronomici è fissata a partire dalle ore 20 per far assaporare ai presenti i prelibati piatti e i prodotti tipici della nostra terra. Da gustare pizza fritta, sagnette con pelosi, pallotte cace e ove, arrosticini, frutta e dolci tipici, il tutto accompagnato da buon vino e birra artigianale. Il programma di intrattenimento vedrà la partecipazione dei Li VarrVarr e de Lu Sole Allavate nella serata del 2 agosto, mentre Li Scapistrit e Claudio Pattara si esibiranno nella serata del 3 agosto.

“Naturalmente Fossacesia non è una semplice sagra o festa di paese, ma un percorso itinerante in cui la riscoperta della tradizione culinaria sarà accompagnata da musica dal vivo, canti e balli popolari – tiene a precisare l’Assessore Maura Sgrignuoli -. É un evento identitario che si è conquistato un suo spazio e una sua importanza tra le manifestazioni abruzzesi e questo non può che rallegrarci”.