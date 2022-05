162° compleanno di Roseto degli Abruzzi: l’evento del 22 maggio

ROSETO DEGLI ABRUZZI – Ogni città è il riflesso di tante storie. Quella di Roseto degli Abruzzi, sia pur “recente” (l’atto di nascita fu firmato il 22 maggio del 1860), racconta di un borgo nato sulla collina di Montepagano e poi sceso verso il mare, cambiando il proprio nome prima in Le Quote e successivamente in Rosburgo, fino ad arrivare nel 1927 ad assumere l’attuale denominazione di Roseto degli Abruzzi.

Per celebrare la ricorrenza del 162esimo compleanno, l’Amministrazione comunale ha organizzato un evento, domenica prossima, 22 maggio, che prenderà il via dalla centrale piazza della Repubblica, antistante il palazzo di città, intorno alle ore 18:00 con l’esibizione della banda di Montepagano. Poi, si proseguirà sul lungomare per arrivare al centralissimo lido La Lucciola, dove ci sarà l’esposizione di alcune gigantografie realizzate per la “Guida turistica multimediale di Roseto”, realizzata dal fumettista rosetano Andrea Marzii con la sceneggiatura di Graziano Di Crescenzo, e con i contributi di altri artisti rosetani tra i quali Bruno Cerasi e Pasquale Testa.

Nello stesso luogo, a seguire, il professor William Di Marco parlerà dell’evoluzione della città attraverso la sua storia, accompagnato dalle note del Maestro fisarmonicista rosetano Renzo Ruggieri, il primo a realizzare CD completamente improvvisati con il progetto “Solo Accordion Project“, nonché a pubblicare e creare una didattica moderna per fisarmonica jazz. Sono previsti anche gli interventi di studiosi rosetani e dei sindaci emeriti. L’immancabile finale sarà dedicato al tradizionale taglio della torta offerta dalla pasticceria Mazzocchetti. A presentare l’evento il giornalista rosetano Luca Maggitti.

“Un compleanno è sempre una ricorrenza da festeggiare tutti assieme, per questo invitiamo tutta la cittadinanza a partecipare numerosa ai festeggiamenti del 162esimo compleanno della nostra amata città che, per l’occasione, vedrà l’omaggio di tanti concittadini”, dichiarano il Sindaco di Roseto Mario Nugnes, l’Assessore al Turismo Lorena Mastrilli e la Consigliera delegata al Commercio Annalisa D’Elpidio.