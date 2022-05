GIULIANOVA – Si decreta nel weekend la squadra Campione d’Italia di basket in carrozzina della stagione 2021/2022. Al Palacastrum di Giulianova la Deco Metalferro Amicacci Abruzzo attende la UnipolSai Briantea84 Cantù per Gara 2 di Finale Scudetto, con gli abruzzesi in vantaggio 1-0 nella serie. Si gioca sabato 21 maggio alle ore 17 (diretta Rai Sport), con la possibilità per la squadra di coach Carlo Di Giusto di chiudere i giochi e conquistare il titolo e realizzare un sogno. L’eventuale Gara 3 si giocherà sempre a Giulianova il giorno seguente, domenica 22 maggio.

Amicacci Abruzzo – Briantea84 Cantù in diretta: dove vedere la partita ultima modifica: da