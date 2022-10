160 anni di Poste Italiane: un pò di Abruzzo nella mostra di Roma

Si tratta di un’insegna in bronzo che campeggiava nei principali uffici postali abruzzesi negli anni ’50 e una cassetta di impostazione utilizzata in Abruzzo negli anni ’40

ROMA – C’è anche un pezzo di storia postale abruzzese – anzi, due – nella mostra allestita a Roma per celebrare i 160 anni dell’azienda. Nello spazio espositivo multimediale “Poste Storie”, aperto al pubblico nell’ufficio postale di piazza San Silvestro nella capitale, tra i numerosi oggetti, sono presenti infatti anche un’insegna in bronzo che campeggiava nei principali uffici postali abruzzesi negli anni ’50 del secolo sorso e una cassetta di impostazione utilizzata in Abruzzo negli anni ’40, molto deteriorata nella parte frontale inferiore ma riconoscibilissima nell’inconfondibile estetica delle cassette serie “Regie Poste”. Inizialmente di colore verde, nel tempo le cassette cambiarono sia nei materiali di costruzione sia nei colori, fino ad arrivare all’ormai iconico e classico rosso, sia nei “fregi” e negli stemmi riportati nella parte frontale che hanno contraddistinto i mutamenti storici e politici del Paese. Immobili, impiantate su marciapiedi o pareti, oppure in movimento, appese alle fiancate di tram e autobus, le cassette di impostazione accompagnano la vita degli italiani fin dalla fine dell’800, sopportando intemperie e scossoni ma anche fucilate, granate e bombardamenti.

La Mostra

“Poste Storie” è un viaggio che parte nel 1862 e si muove tra oggetti e documenti originali, app, video e podcast in cui l’ospite procede dialogando con strumenti narrativi multimediali e digitali. Il percorso è stato sviluppato in tre sezioni: nella prima, “I numeri’, il visitatore entra in un ambiente nel quale sono proiettati i numeri e le parole che raccontano l’azienda. Nella seconda stanza, “La storia e il presente”, il racconto si dipana tra sette percorsi tematici: strumenti di lavoro, risparmio e pagamenti, comunicazione, tecnologia, lettere e pacchi, architettura, trasporti. Nell’ultimo ambiente, “I valori”, vengono analizzati i valori fondanti del Gruppo attraverso l’esposizione delle opere di otto artisti contemporanei.

L’app e il gioco. Scaricando l’app “PosteStorie” è possibile scattare selfie proiettati in ambienti in cui elementi di Poste Italiane sono presenti in maniera inconsueta. Al termine del percorso espositivo i visitatori potranno inoltre giocare con la ruota delle curiosità, “Un Giro in Poste”, per rispondere a domande sull’Azienda.

Orari di apertura. La mostra, allestita nell’ufficio postale di piazza San Silvestro a Roma, è aperta dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 18 e il sabato dalle 9 alle 12. L’ingresso è gratuito.