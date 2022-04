16^ Mostra di bozzetti artistici di Giuseppe Di Iorio a Chieti

CHIETI – Aperta la 16^ Mostra di Bozzetti Artistici realizzati dal Maestro Giuseppe Di Iorio organizzata dall’Associazione di Promozione Sociale “Arabona” presieduta da Frank William Marinelli, in collaborazione con il Convitto Nazionale G.B.Vico diretto dalla Prof.ssa Paola Di Renzo, l’esposizione aperta da Martedì santo 12 Aprile fino a Sabato 16 Aprile nel Convitto Nazionale G.B.Vico.

Il Maestro Giuseppe Di Iorio, socio dell’Associazione Arabona e componente del Gruppo Mostre d’Arte, noto presepista e artista di fama europea che espone i suoi bozzetti artistici realizzati con la canna vegetale raffiguranti le statue del Venerdì Santo a Chieti.

Il Presidente Marinelli ha dichiarato: "Tanta emozione per la ripresa della mostra divenuta ormai una tradizione, dopo due anni di stop per l'emergenza Covid. Un segno di rinascita importante. Ringraziamo la Preside Prof.ssa Paola Di Renzo per la disponibilità mostrata in questi anni".