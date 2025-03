PESCARA – Si terrà domani, mercoledì 19 marzo, alle ore 11:00, presso la Sala Tosti dell’Aurum di Pescara, la conferenza stampa dedicata ai 16 comuni abruzzesi premiati a Napoli come “Comune Plastic Free 2025”. L’iniziativa è patrocinata dal Consiglio Regionale d’Abruzzo e dalle Province abruzzesi.

L’Abruzzo è stato il più premiato in Italia durante la cerimonia nazionale dell’8 marzo a Napoli, con la partecipazione di molti sindaci e amministratori. Il riconoscimento “Comune Plastic Free” premia i comuni che lavorano per ridurre la plastica monouso e sensibilizzare i cittadini. È assegnato da Plastic Free Onlus, un’organizzazione fondata nel 2019 per combattere l’inquinamento da plastica attraverso varie attività.

Il premio viene attribuito in base al numero di “tartarughe”, simbolo della campagna Plastic Free. I sedici comuni abruzzesi premiati includono Alba Adriatica, Silvi, Bussi sul Tirino, San Salvo, Vasto, e Pescara, tra gli altri.

Luca Di Carlantonio di Plastic Free Onlus ha dichiarato che questo risultato sarà celebrato alla conferenza stampa, evidenziando l’importanza di ridurre l’inquinamento da plastica e educare le nuove generazioni.