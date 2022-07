13° edizione della Sagra delle Lumache a Bellante: ecco quando

BELLANTE – La 13° edizione della Sagra delle Lumache si svolgerà dal 2 al 7 agosto 2022 presso la piazza principale di Bellante Paese. All’insegna della Lumaca in cucina, questa sagra offre l’occasione di degustare un piatto raramente disponibile nei ristoranti. Gli estimatori di lumache vanno letteralmente ghiotti e occorre considerare che è uno degli alimenti più antichi del mondo. Nato inizialmente come un cibo tipicamente popolare fino a conquistare un posto privilegiato nella cucina francese (escargot).

13° edizione della Sagra della Lumaca di Bellante, per una delle tradizioni gastronomiche più genuine del territorio. I volontari della ProLoco Bellante si dedicheranno con impegno e tanta passione ad organizzare un gustoso evento fatto di piatti ricercati e interessanti abbinamenti con i vini locali. Una manifestazione che deve il suo successo all’appetitoso e collaudato menù, pensato durante l’inverno e proposto negli stand della Piazza di Bellante Paese dove si fa servizio al tavolo.

Le prenotazioni, il servizio sia di cibo che di bevande e il pagamento, anche tramite POS, sarà effettuato dal nostro personale al tavolo. Nel rispetto delle normative anti covid non si formeranno file di attesa.

Il menù prevede tagliatelle con sugo di lumache, lumache in guazzetto, lumache fritte e frittella al sugo di lumache per gli estimatori delle chiocciole, mentre per tutti gli altri c’è un ricco menù che prevede pennette alla bellantese (piatto tipico della zona con piselli, funghi e carne macinata), arrosticini, panini con salsiccia, formaggio fritto, frittelle, frittelle farcite con prosciutto e patatine fritte. Il tutto sarà accompagnato da ottimo vino e birra.

Stand gastronomici aperti dalle ore 19 in poi.