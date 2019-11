12° Premio Speciale Nassiriya: ecco chi sarà premiato

La cerimonia è in programma domani martedì 12 novembre 2019 al Pala Dean Martin di Montesilvano. Premio speciale a Luigi Savina, Gian Micalessin e Carlo Aringhieri

MONTESILVANO – Domani, martedì 12 novembre alle ore 16,00 alla Sala dei Parchi del Pala Dean Martin, in ricordo dell’attentato del 2003 a Nassiriya, il Comune di Montesilvano conferirà un premio speciale a personaggi del mondo civile e militare che si sono distinti per il proprio operato. Il Premio Nassiriya, giunto alla dodicesima edizione, sarà assegnato alla Prefetto – vice capo vicario della Polizia Luigi Savina, al giornalista inviato di guerra Gian Micalessin e al Sergente della Brigata Paracadutisti Folgore, Carlo Aringhieri, medaglia d’oro vittime del terrorismo. Tutti e tre riceveranno il simbolo di un’Aquila dorata in bronzo, la tipologia di premio più prestigiosa.

Prima delle consegne ci sarà il saluto del sindaco Ottavio De Martinis e l’intervento di Antonello Canzano, docente di Politiche della Sicurezza e Relazioni Internazionali dell’Università Gabriele d’Annunzio. Il dibattito sarà moderato dalla giornalista Alessandra Portinari, responsabile dell’Ufficio Stampa del Comune. Prevista l’esibizione del tenore Nunzio Fazzini della Scuola Civica di Musica e Teatro di Montesilvano. Interverranno il Prefetto Gerardina Basilicata e il Questore Francesco Misiti e il Colonnello Marco Belgio Murri – Capo del Centro Documentale di Chieti. Interverranno anche gli studenti delle scuole superiori di Montesilvano e dell’università G. d’Annunzio.

Targhe al merito e al valore verranno consegnate

CARABINIERI (Compagnia Carabinieri Montesilvano Nucleo Operativo e Radiomobile): Ten. Donato Agostinelli, Mar. Magg. Giuseppe Giancola, Mar. Ca. Alessandro Alette, V. Brig. Alain Tenerani, V. Brig. Alex Saccone, App. Sc. Q.S. Luca Luciani e C.re Sc. Antonio D’Amicis; Luogotenente Mauro Verardi, Mar. Ca. Alessandro Alette, Brig. Ca. Gianluca Conicella Cerritelli, V. Brig. Fabio Epifano, V. Brig. Alain Tenerani, App. Sc. Luigi Ranalli, App. Sc. Valentino Bosco e App. Sc. Gianluca Seclì; V. Brig. Salvatore Grieco, V. Brig. Roberto Pepe, App. Sc. Simone Moroni e App. Sc. Giuseppe Trotta Compagnia Carabinieri Montesilvano Nucleo Operativo e Radiomobile;

CARABINIERI FORESTALI (Comando Carabinieri Biodiversità Pescara): Brig. Capo Gina Di Pillo Comando Carabinieri Biodiversità Pescara; Brig. Capo Gina Di Pillo Comando Carabinieri Biodiversità Pescara.

POLIZIA DI STATO: Vice Questore Dott. Gianluca De Donato e all’Assistente Capo Coordinatore Elvidio Torlontano; Isp. Capo Cinzia Di Cintio; Assistente Capo Coordinatore Roberto Cini e Assistente Capo Coordinatore Ivano Polidori.

GUARDIA DI FINANZA (Comando Provinciale Guardia di Finanza Pescara): Vicebrigadiere Giuseppe Di Bartolomeo e Appuntato scelto QS Marco Di Giovanni; Vicebrigadiere Raffaele Lanuti;

ESERCITO (9° Reggimento Alpini L’Aquila): Caporal Maggiore Capo Lorenzo Alba;

DIREZIONE MARITTIMA (Direzione Marittima di Pescara): C° 1a Cl. Np. Andrea Avellino, 2° C° Sc. Np/Ms Michele Ferri e Sc. Np/Ms Alessandro Albani;

POLIZIA MUNICIPALE: (Polizia Municipale Montesilvano): Agente Sc. Roberto Marzoli e Agente Luca Di Ridolfi.