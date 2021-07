11 allievi della scuola di danza Rassjanka di Pescara scelti per Call to action 2021

Una prestigiosa giuria li ha selezionati come rappresentanti della regione Abruzzo nell’ambito del progetto targato World Dance Award. Oggi in diretta streaming sarà eseguita la coreografia

PESCARA – Con un balletto eseguito sullo sfondo dello storico edificio dell’ex Aurum, sulle note di The Bronze Horseman del compositore ucraino Reinhold Glière, 11 allievi della scuola di danza Rassjanka di Pescara sono stati scelti da una prestigiosa giuria come rappresentanti della regione Abruzzo nell’ambito del progetto targato World Dance Award dal titolo Call to action 2021 Edition. La coreografia vincitrice, realizzata dalla direttrice della scuola, insegnante e coreografa Marina Kozina, sarà eseguita in diretta streaming oggi pomeriggio sempre nella splendida cornice dell’ex Aurum.

Il progetto è ideato dall’Associazione Culturale lombarda Art & Culture Events con l’obiettivo di valorizzare la cultura e l’arte coreutica come patrimonio educativo, di coesione sociale e di rinascita dei talenti.

L’obiettivo dell’Hybrid Tour 2021 è raccontare attraverso l’arte l’Italia e i suoi luoghi più rappresentativi: dalle montagne alle infinite isole, dal mare ai piccoli borghi nascosti, dai laghi ai grandi monumenti, un lungo racconto con un narratore d’eccezione: la danza.

Ecco dunque che ciascuna scuola in gara ha dovuto realizzare un video contenente la propria coreografia eseguita in un luogo storico e significativo della propria città, oltre ad un ulteriore breve video per raccontare la storia dell’edificio scelto che nel caso della Rassjanka era appunto l’ex Aurum.

La giuria di esperti che ha già premiato la Rassjanka scegliendo la sua esibizione come vincitrice fra le abruzzesi che hanno partecipato alla gara, decreterà poi il vincitore che avrà accesso diretto alla categoria Composizione Coreografica al prossimo World Dance Award Maggiore Lake Edition che si svolgerà a novembre 2021 presso il Teatro Maggiore di Verbania.

La proclamazione avverrà sabato 3 luglio 2021, in live streaming da Madesimo, piccolo borgo Lombardo che ospita la kermesse, durante il palinsesto pomeridiano.

Soddisfatta dell’esibizione delle sue allieve, la maestra Kozina si è dichiarata entusiasta dell’evento che insieme agli altri concorsi a cui la scuola di danza ha partecipato durante l’anno, rappresenta un modo per permettere ai ragazzi di esprimersi soprattutto in questo terribile periodo di isolamento dettato dalla pandemia. Kozina si augura di poter tornare presto ad esibirsi sul palcoscenico davanti al pubblico, per la soddisfazione dei suoi allievi che nonostante le limitazioni del Covid si sono allenati intensamente per tutto l’anno poiché atleti agonisti. “La bellezza non si può fermare – ha dichiarato Kozina – e noi non abbiamo mai smesso di sognare e lavorare”.

Gli allievi della Rassjanka partecipanti al concorso sono: Giorgia Mammarella, Cecilia Natale, Tommaso di Tullio, Giulia Sferrella, Aurora Tollin, Viola Rosato, Francesca Tacconelli, Elisa Candido, Sara Ciccarelli, Ludovica Puntillo e Miley Bellantuono.