MARTINSICURO – Il 10eLotto premia l’Abruzzo, dove nell’ultimo concorso di sabato 2 aprile è stata centrata la vincita più alta di giornata a Martinsicuro, in provincia di Teramo, con un 9 Oro da 50mila euro. Si festeggia anche a Pescara, riporta Agipronews, con un 6 da 10mila euro che porta il bottino totale della regione a 60mila euro. L’ultimo concorso del 10eLotto ha distribuito quasi 26 milioni di euro in tutta Italia, per un totale di 964,7 milioni dall’inizio dell’anno.

10eLotto, vinti 50mila euro a Martinsicuro con un 9 Oro ultima modifica: da