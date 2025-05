FARA FILIORUM PETRI – La fortuna bacia l’Abruzzo con il 10eLotto. Nel concorso di venerdì 9 maggio 2025, come riporta Agipronews, colpo da 50mila euro a Fara Filiorum Petri (CH), vincita più alta della giornata, grazie a un “9” Oro in via Giardino. L’ultimo concorso del 10eLotto ha distribuito premi per 23,9 milioni di euro in tutta Italia, per un totale di 1,4 miliardi da inizio anno.