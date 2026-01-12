10eLotto: a Roseto degli Abruzzi doppietta da 27.500 euro

8
ROSETO DEGLI ABRUZZI – Abruzzo protagonista nell’ultimo concorso del 10eLotto. Sabato 10 gennaio, come riportato da Agipronews, a Roseto degli Abruzzi (provincia di Teramo) sono stati centrati due premi per un totale di 27.500 euro: un “6” da 20.000 euro e un “5 Doppio Oro” da 7.500 euro, entrambi giocati in via Nazionale Adriatica.
L’ultimo concorso del 10eLotto ha distribuito premi per quasi 14 milioni di euro in tutta Italia, contribuendo a un montepremi complessivo che da inizio anno ha già raggiunto 124,8 milioni di euro.