“10de allo studio” premia i ragazzi dello scorso anno scolastico

L’evento è in programma il prossimo 21 settembre presso la Sala consiliare. Oggi la presentazione dell’iniziativa in sala Giunta di Pescara

PESCARA – Presentata oggi in Sala San Cetteo (Sala Giunta) di Pescara l’iniziativa “10de allo studio”, organizzata dall’Assessorato alla Pubblica Istruzione del Comune di Pescara, con il supporto Servizio Sistema Educativo Integrato e il Servizio Organi Istituzionali.

A illustrare l’evento, che si terrà sabato 21 settembre in Sala consiliare a partire dalle ore 11,00, erano presenti il vicesindaco e assessore all’Istruzione, Gianni Santilli, il presidente della Commissione Politiche dell’Istruzione, Fabrizio Rapposelli, la dirigente del Settore Promozione della Città, Dott.ssa Luciana Di Nino e la responsabile del Servizio Sistema Educativo Integrato, Dott.ssa Enrica di Paolo.

Il vicesindaco ha illustrato brevemente l’iniziativa che sabato, a partire dalle 11.00, vedrà la premiazione di 190 ragazzi che nell’ultimo anno scolastico hanno conseguito la massima votazione nel percorso di studio nella scuola secondaria di primo grado e che renderà merito anche a un ragazzo di seconda media vittorioso nello Junior Hack nazionale, all’interno della manifestazione FUTURA svoltasi all’Aquila lo scorso giugno.

“Ringrazio tutti coloro che stanno lavorando – ha spiegato Santilli – a questa che sarà una iniziativa istituzionalizzata dal Comune di Pescara. Il progetto, nato grazie al suggerimento del funzionario Giuseppe Di Giovanbattista, coinvolge l’Assessorato, il settore Promozione della Città quello degli Organi Istituzionali, e rappresenta il nostro grazie ai ragazzi che hanno raggiunto il primo traguardo importante del loro percorso di studio”.

Fabrizio Rapposelli ha sottolineato: “il progetto è meritevole perché innanzi tutto gratifica chi ha concluso il ciclo con un voto altissimo ed è giusto che l’ente riconosca a questi ragazzi dalle ottime prospettive, un premio. Nella vita è fondamentale la competizione e credo che una competizione sana come quella dello studio per cercare di raggiungere un risultato ottimale per se stessi e per il proprio futuro, sia da sottolineare. Il premio inoltre ha una funzione pedagogica l’Ente comunale dimostra di essere vicino all’istituzione scolastica. I ragazzi vedono che le istituzioni sono vicine”.

“In una società in cui regna la globalizzazione – ha precisato la dott.ssa Di Paolo – i ragazzi devono essere preparati ad affrontare un mondo completamente diverso. La preparazione e gli stimoli servono per accrescere le loro competenze e farli diventare veramente cittadini del mondo”.