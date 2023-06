10° Stracittadina di Avezzano: il programma della gara podistica

AVEZZANO – Sport, arte e territorio in una gara podistica per adulti e bambini: il conto alla rovescia verso la fatidica data di sabato 17 giugno per la Stracittadina di Avezzano sta quasi per scadere e si tratta di un appuntamento da non perdere assolutamente, nonchè motivo di grande soddisfazione degli organizzatori poichè l’evento costituisce un grande momento di aggregazione e di socializzazione.

Con partenza alle 20:30, la gara clou è la competitiva di 10 chilometri (valevole per i circuiti Corrilabruzzo, Trofeo Libertas e CorriMarsica UISP) in pieno centro cittadino e si abbina a una non competitiva (insieme alla LILT) e alle gare per i bambini (alle 19:30) organizzata in condivisione con la Fenice Academy, alla Pinguino Nuoto e alla Polisportiva Estate Insieme.

Nella competitiva di 10 chilometri, l’Ordine degli Ingegneri dell’Aquila ha regolarizzato un campionato provinciale tra i propri iscritti per chi raggiunge i migliori risultati.

Entro le 18:00 di giovedì 15 giugno, le iscrizioni sono ancora possibili sul sito www.digitalrace.it

“La nostra organizzazione – spiegano in una nota i componenti del direttivo dell’Asd Stracittadina di Avezzano – è quasi in piena fase conclusiva per assicurare quel successo che merita. In questa edizione 2023 ricorderemo gli amici Remo De Angelis, Mario Sbardella e il piccolo Pietro Lisciani, dedicando a ciascuno di loro un trofeo speciale durante la nostra stracittadina, una manifestazione che hanno sempre amato”.

Non c’è solo il lato competitivo e non competitivo della Stracittadina perchè la stessa manifestazione si svolge sotto il claim di Avezzano Città della cultura in movimento. Nello specifico, la corsa podistica della sera verrà allietata dal concerto della cantante Annalisa Minetti (madrina della manifestazione), sarà preceduta da un’esposizione di auto d’epoca a Piazza Risorgimento, a cura di Abruzzo Drivers Club. Gli artisti di Marsarte, invece, daranno luogo alla mostra ‘L’arte incontra lo sport’. Grande attesa anche per le escursioni in E-bike con Keymount e per la gara podistica riservata ai più piccoli, con la Fenice Accademy. Ci saranno anche le visite guidate nei siti archeologici della Città, offrendo anche l’occasione di conoscere i segreti della Cattedrale di San Bartolomeo, grazie alla competenza del FAI Marsica. Interverranno anche le associazioni Appennini For All (tour operator focalizzato sul turismo ambientale) e anche I Girasoli nell’ambito dell’assistenza socio-sanitaria e della prevenzione.

Avezzano si fregia del merito di avviare questo tipo di iniziativa, ovvero quella di tanti eventi in un unico contenitore, meritando l’apprezzamento del mondo sportivo ed istituzionale, ma che rimarrà sicuramente impressa nella memoria del pubblico.