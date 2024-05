Podismo, la stagione degli Ortona Runners é ai blocchi di partenza

Sabato 11 maggio é in programma la corsa podistica che celebra il 160°anniversario della fondazione della Croce Rossa

ORTONA – L’intensa attività podistica dell’Ortona for Runners è appena entrata nel vivo con la partecipazione alle gare del Corrilabruzzo UISP in questo avvio di stagione, aspettando di mettere in cantiere l’allestimento degli eventi sul proprio territorio.

Il sodalizio podistico ortonese, che ha come principale sponsor il marchio Italian Shipping&Logistics Agency, è appena reduce dal rinnovo delle cariche sociali con la riconfermata presidenza di Giuseppe Donia, a sua volta coaudiuvato dagli altri componenti del direttivo: Davide Menga (vice presidente), Vincenzo Colonna, Ugo Trapani, Luigi Di Matteo e Francesco Del Pavignano (consiglieri).

Ortona for Runners ha mosso i primi passi ufficialmente nel 2015 attraverso la fusione di due piccole compagini podistiche locali dell’epoca: la Energy Dreams e la Podisti di Ortona.

E il nome all’attuale sodalizio podistico derivò dall’organizzazione della gara podistica Trofeo Ortona for Runners che riscosse un gran successo. In nove anni sono riusciti ad organizzare una gara podistica in omaggio agli sponsor che accompagnavano la crescita dell’attività societaria che, ad oggi, conta ben 34 tesserati, di cui quattro donne.

L’amicizia con Camillo Della Nebbia, appassionato podista, ha spinto Ortona for Runners ad organizzare l’evento Di Corsa nella Storia con svolgimento omologo in Canada ad Ottawa dove nel 2018 le due gare si svolsero in contemporanea, nonostante il fuso orario diverso.

Causa il Covid non è stata disputata per due edizioni di fila ma quella del 2023 è stata quella della svolta a livello di partecipazione e di immagine, in concomitanza con l’80°anniversario della battaglia di Ortona.

Il nuovo direttivo è subito all’opera sul fronte organizzativo degli eventi: uno è in rampa di lancio per sabato 11 maggio ed è la corsa podistica che celebra il 160°anniversario della fondazione della Croce Rossa, in stretta sinergia con il comitato locale coordinato da Tommaso De Leonibus. L’altra perla della stagione 2024 è programmata per domenica 6 ottobre con Ortona Challenge – Di Corsa nella Storia dove l’Ortona for Runners si proietterà verso il finale di stagione e, più in là nel tempo, programmerà una trasferta di massa per una maratona di grande risonanza da scegliere tra Venezia, Firenze e Ravenna.