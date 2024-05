Podismo, tutto pronto per la Tre Borghi-Memorial Adriano Mattioli

Il 5 maggio si correranno competitiva di 12,5 chilometri e la passeggiata di 6,2 chilometri, organizzate dai Podisti Frentani

FRISA – Per domenica 5 maggio, l’impegno della Podisti Frentani costituisce un requisito essenziale per mettere in cantiere questa sesta edizione tra Borgo Badia, Borgo Frisa e Borgo Guastameroli che sono lo scenario perfetto per accogliere una moltitudine di podisti che possono optare per la competitiva di 12,5 chilometri o a un ritmo più blando con la passeggiata di 6,2 chilometri (camminatori e nordic walking) dove effettuare soste presso alcuni luoghi iconici del territorio.

La partenza della gara competitiva e della passeggiata è fissata alle 10:00 e a riscaldare in anticipo l’atmosfera ci penseranno i bambini e i ragazzi con le gare a loro dedicate (0-15 anni) a partire dalle 9:15. Per tutti i partecipanti, il ritrovo è previsto alle 8:00 nella frazione Badia di Frisa (zona parcheggio).

L’azienda agricola Le Piane è un luogo nel quale i partecipanti potranno deliziarsi con i prodotti tipici locali, offerti con generosità e passione. Successivamente, la pizzeria Il Ferracavallo accoglierà gli atleti e i camminatori con le sue famose pizze, regalando un momento di gusto e relax prima di riprendere la sfida.

Per quel che concerne i premi, in denaro ai primi tre assoluti uomini e donne, i primi cinque arrivati per categoria in natura o materiale tecnico. Previsto anche rimborso spese per società con maggior numero di finisher nella competitiva. Come premio speciale uno zaino tecnico, alla 30ª classificata tra le donne e al 100° classificato tra gli uomini, simboleggiando l’importanza di perseverare e non arrendersi mai, proprio come insegnava Adriano Mattioli a cui è dedicata questa manifestazione.

Un’iniziativa altamente da elogiare e degna del miglior successo che non mancherà sicuramente non solo grazie all’afflusso dei podisti, ma attraverso il sostegno della Pro loco Frisa, dei main sponsor Cantina Colle Moro ed Ecologica Sangro, più gli altri partner Temporeale Group, International Institute (scuola di lingue), Tenuta Micoli, Biochem, Plasvetro, Il Ferracavallo, Falegnameria Romano, OMC Group, Il Paese della Musica e Ferramenta Wear.

Foto della passata edizione