Vasto, ultimi preparativi per il ritorno della Maratona Diomedea

Mercoledì 1° maggio Piazza Rossetti diventerà il fulcro generale di questa edizione speciale della ripartenza

VASTO – La macchina organizzativa sta lavorando a pieno ritmo per garantire il massimo dello spettacolo ma anche della sicurezza con un programma tutto concentrato al mattino presto con il ritrovo alle 8:00, la partenza alle 9:00 della competitiva e alle 10:30 le gare per i bambini e i ragazzi su diverse distanze, con Piazza Rossetti che diventa il fulcro generale di questa edizione speciale della ripartenza.

“Con il massimo del nostro impegno, nell’arco di quattro mesi siamo riusciti nell’impresa di mettere in cantiere questa edizione 2024. Il nostro intento è quello di ripartire e di dare continuità senza una lunga interruzione. Siamo pronti ad accogliere con grande entusiasmo i runners che hanno scelto di onorare con la loro presenza la nostra manifestazione. Ringraziamo le istituzioni, le forze dell’ordine, i volontari e tutti coloro che saranno impegnati lungo il percorso per garantire l’ottima riuscita dell’evento, oltre ai nostri sponsor” spiegano gli organizzatori della Podistica Vasto.

Percorso cittadino di 4,6 chilometri da ripetere due volte per la competitiva (piazza Rossetti, corso Nuova Italia, via Asmara, via Smargiassi, piazza Marconi, viale delle Rimembranze, via San Michele, via del Giglio, via Madonna dell’Asilo, via dei Conti Ricci, viale Paul Harris, via Curtatone, via Roma, via Adriatica, via Porta Palazzo, Scalinata Porta Palazzo, Loggia Amblingh e piazza Lucio Valerio Pudente) e un solo giro per la camminata e la non competitiva.

Le premiazioni interessano i primi tre assoluti maschili e femminili, i primi cinque di ogni categoria e le prime 5 società più numerose. Al termine tutti i partecipanti riceveranno medaglia e pacco gara (sacca di tela realizzata con materiale green e contenente prodotti alimentari). Ad oggi le iscrizioni hanno raggiunto quota 400 e c’è ancora tempo solo per iscriversi alla non competitiva e alla camminata (anche la mattina del 1°Maggio al momento del ritrovo) ma entro la cifra massima di 500, tetto massimo previsto dagli organizzatori.

Nelle vicinanze della zona di partenza e di arrivo in piazza Rossetti, sono disponibili ben due parcheggi: quello antistante lo stadio Aragona e a piazzale Histonium.

Fino a mercoledì 1 maggio, è ancora aperta la mostra celebrativa presso la sala Mattioli in corso de Parma a Vasto nella fascia oraria 18:00 – 20:30 per permettere ai visitatori di fare un tuffo indietro nella storia di questa manifestazione podistica che ha scritto tra il 1976 e il 1993 delle pagine memorabili di sport in tutta la città di Vasto.

Modifiche alla viabilità

In occasione della gara podistica Diomedea dalle ore 07:00 alle ore 13:00 (fino a cessate esigenze) è vietato il transito in Piazza Rossetti e Corso Italia. E’ vietata la sosta in Corso Nuova Italia, dall’intersezione con Piazza Rossetti fino all’intersezione con Largo Palmieri, sul lato sinistro. E’ vietato il transito e la sosta con rimozione forzata in Piazza Marconi, Piazza Del Popolo (anche per gli autorizzati) e Via Porta Palazzo.

Durante la manifestazione inoltre è previsto il divieto di transito a fasi, coordinato dagli operatori di Polizia Stradale, su Via San Michele, Via del Giglio, Via Madonna dell’Asilo, Via dei Conti Ricci, Viadotto Histonium, Via Rapisardi, Via Roma e Via Adriatica.

E’ vietato il transito sul Viadotto Histonium dall’intersezione con Via Istonia; Divieto di transito e sosta con rimozione forzata nel parcheggio di Piazzale Histonium.

L’itinerario della gara: Piazza Rossetti, (partenza e arrivo), Corso Italia, Via Asmara, Via Smargiassi, Piazza Marconi, Viale delle Rimembranze, Via San Michele, Via Del Giglio, Via Madonna dell’Asilo, Via Dei Conti Ricci, Viale Paul Harris, Via Curtatone, Via Roma, Via Adriatica, Via Porta Palazzo, scalinata Porta Palazzo, Loggia Amblingh, Piazza Pudente, Corso De Parma, Piazza Diomede, Piazza Rossetti.