1° Trofeo Città di Bellante-Memorial Mattia Loschiavo: il programma

BELLANTE – Mancano pochi giorni al varo del Trofeo Città di Bellante-Memorial Mattia Loschiavo e il fervore degli organizzatori è entrato nel momento più cruciale per allestire questa nuova gara juniores sabato 24 luglio nel calendario abruzzese, allo scopo di dare ancora più slancio al movimento ciclistico nella provincia di Teramo.

La scomparsa di Mattia Loschiavo, a causa di un incidente in bici che lo ha portato via nel novembre 2017, ha rappresentato per tutta la famiglia un qualcosa che è impossibile descrivere a parole ma ciò non ha impedito di portare avanti il progetto intrapreso dal Team Go Fast di Andrea Di Giuseppe e dall’Amore e Vita di Luigi Di Giosia, per ricordare nel miglior modo un ragazzo che amava profondamente la bicicletta sia da strada che in mountain bike.

È un percorso completo di 22 chilometri da compiere 5 volte con partenza da Bellante paese, a seguire discesa fino a Bellante stazione con l’innesto sulla strada statale 80 per 7 chilometri di pianura fino a San Nicolò a Tordino. Svolta a destra e seguono 12 chilometri dove la strada inizia a salire dolcemente al 3-4%, intervallata da qualche tratto in discesa, per tornare all’ingresso del paese dove la salita diventa più impegnativa con punte del 9%.

“Questa gara l’abbiamo programmata da diverso tempo – spiega Luigi Di Giosia, coordinatore del comitato organizzatore in rappresentanza di Amore e Vita -. È un’opportunità che Bellante ha colto in questo periodo di ripartenza dopo la pandemia. Dal punto di vista organizzativo, abbiamo la certezza che la manifestazione sarà di altissimo livello e avrà quel successo che merita”.

L’amministrazione comunale di Bellante, attraverso il sindaco Giovanni Melchiorre, ha espresso parole di entusiasmo nei confronti della manifestazione che ha dalla sua parte il supporto degli sponsor GLS Corriere Espresso, Infoteam, Trix Condito, MD Gomme, GS Ricamificio, Tecnotel, Bazar Teramo, Oslv, Vitel, Bar Centrale, Di Paolo Arredamenti, Grande Italia Caffè, Alimentha, Di Giuseppe Costruzioni Generali e Spazio 900.

Per scoprire da vicino i segreti del percorso del Trofeo Città di Bellante-Memorial Mattia Loschiavo basterà sintonizzarsi su Rete8 Sport (canale 11 del digitale terrestre in Abruzzo) stasera alle 22:30 per seguire la rubrica settimanale Strade d’Abruzzo, condotta da Enrico Giancarli, con la nuova puntata appositamente dedicata a Bellante e ai luoghi dove si svolgerà la gara juniores di sabato prossimo.