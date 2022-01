Il 1° IMAGO International Film Festival si farà a Civitella del Tronto

CIVITELLA DEL TRONTO – Dopo i successi del film “Il diritto alla felicità” girato a Civitella del Tronto, la IMAGO Film, convinta che Civitella del Tronto non sia solamente uno storico e affascinante borgo ma un vero e proprio palcoscenico sotto le stelle, lancia, in collaborazione con l’Amministrazione Comunale di Civitella, il primo IMAGO International Film Festival che avrà luogo a Civitella del Tronto dal 28 luglio al 4 agosto prossimi.

I panorami mozzafiato, le romantiche stradine, la meravigliosa piazza Filippi Pepe saranno lo scenario vivo e pulsante di un progetto che deve e, soprattutto, vuole essere caratterizzato da arte, cultura, bellezza e desiderio di guardare lontano.

Il Festival, di stampo internazionale prevede un concorso per lungometraggi provenienti da tutto il mondo. Saranno anche ammesse altre tipologie di opere fuori concorso per premi speciali. Nel prossimo mese si terrà una conferenza stampa per annunciare il programma e i premi.