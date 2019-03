1° Corso di Volontari di canile a L’Aquila: al via dal 30 marzo

Faglioli: “riteniamo che il volontariato vada svolto con gli strumenti adeguati, per poter garantire gli alti standard qualitativi a cui aspiriamo”

L’AQUILA – Comincerà il prossimo 30 marzo un percorso per avvicinare le persone al mondo degli animali e dell’attivismo. La Sezione di L’Aquila della Lega Nazionale per la Difesa del Cane organizza il 1° Corso di Volontari di canile, che partirà il prossimo 30 marzo. Si tratta di un’importante iniziativa a cui l’Associazione tiene in modo particolare: la finalità, infatti, é quella di avvicinare le persone al mondo dell’attivismo, dedicato alla cura e alla tutela degli animali in difficoltà.

Il Corso si articolerà su 3 giornate, due in aula (presso la Casa del Volontariato, in via Saragat) e una di pratica (nel Rifugio LNDC, a Paganica).

A tenere le lezioni sarà Cristian Evangelista, Istruttore Cinofilo SIUA FICSS e parte attiva di Lega del Cane, per la quale si occupa del benessere degli ospiti con la coda della struttura di Paganica, anche e soprattutto per aumentarne l’indice di adottabilità.

Gli argomenti trattati durante le lezioni teoriche saranno relativi al concetto di benessere nel cane, il cane in canile, l’etogramma del cane e la comunicazione del cane. Durante la teoria, invece, ci si orienterà sulla gestione del cane in canile e sicurezza.

“Siamo molto felici di essere riusciti a organizzare questa importante iniziativa, a cui pensavamo da tempo” dichiara Caterina Bonati Fagioli, Vicepresidente di Lega del Cane “riteniamo, infatti, che il volontariato vada svolto con gli strumenti adeguati, per poter garantire gli alti standard qualitativi a cui aspiriamo”.

INFO E ISCRIZIONI

Il Corso è riservato ai Soci di Lega del Cane: chi non lo è ancora dovrà versare una quota di 20,00 euro di iscrizione, per poter partecipare. Alla fine del Corso verrà rilasciato un attestato di partecipazione a quanti avranno frequentato tutte e 3 le lezioni. I posti sono limitati, pertanto la prenotazione è obbligatoria. Per info: info@cuccefelici.com – 329.9064859.