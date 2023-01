1° Corso Professionalizzante AIGAE: come partecipare

REGIONE – L’Associazione Italiana Guide Ambientali Escursionistiche (AIGAE) in collaborazione e con il patrocinio del Parco Nazionale della Maiella, della Riserva Naturale Regionale Monte Genzana Alto Gizio e del Comune di Lama dei Peligni presenta il Corso Professionalizzante per Guida Ambientale Escursionistica, in programma dal 17 gennaio al 5 maggio 2023.

Per la prima volta si svolgerà nel versante della Maiella Orientale e vedrà come sede principale il Centro di Visita del Parco Nazionale della Maiella a Lama dei Peligni (CH) e territori limitrofi. Un corso di avviamento alla professione di Guida Ambientale Escursionistica (GAE) che fornisce le conoscenze scientifiche di base e gli strumenti tecnici necessari ad operare come professionista. Al termine del corso, i partecipanti potranno affrontare l’esame di ammissione AIGAE per avere l’opportunità di iscriversi nel Registro Italiano delle Guide Ambientali Escursionistiche. Il titolo di socio AIGAE, riconosciuto in tutta Italia, consentirà di entrare a far parte della grande “rete” di coloro che operano nel settore del Turismo sostenibile o ne sia fruitore: da Enti Parco, Agenzie di viaggi, aziende, scuole, gruppi italiani o stranieri, Enti di promozione territoriale.

Il corso è rivolto ad un numero limitato di partecipanti previa iscrizione entro e non oltre il 10 gennaio 2023 sul sito dell’Associazione all’indirizzo www.aigae.org.

Requisiti per la partecipazione al corso

– avere la maggiore età;

– essere cittadino italiano o di altro Stato U.E. oppure di essere cittadino di altro stato extra comunitario, purché residente ufficialmente e stabilmente in Italia da almeno cinque anni;

– avere conseguito il diploma di scuola secondaria di secondo grado;

– avere le condizioni psico-fisiche e di salute idonee allo svolgimento della professione.

Come iscriversi al Corso

Il corso è a numero limitato: 30 allievi, con minimo 20 partecipanti. Per richiedere l’iscrizione, è sufficiente inviare, con procedura digitale al seguente link: https://www.aigae.org/corso-subscription/