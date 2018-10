﻿Vinco.wine è online! Il nostro “battesimo delle bollicine” arriva sul web

ORTONA (CH) – Istituzionale, come si addice a una Cooperativa formata da cantine di lunga tradizione, ma fresco e spumeggiante come i suoi vini: nasce il sito vinco.wine, espressione virtuale della nuova realtà enologica abruzzese interamente dedicata alle bollicine autoctone.

Uno strumento indispensabile per conoscere meglio VIN.CO, un punto di riferimento per chi vuol saperne di più su questo nuovo progetto di filiera dei vini spumanti made in Abruzzo, e su una gamma di prodotti tanto varia quanto inebriante.

Semplice, intuitiva e “frizzante” la struttura del sito, che combina alla chiarezza dei contenuti un layout grafico in cui l’Abruzzo e le sue bollicine risaltano in tutto il loro fascino. La mission della Cooperativa, in evidenza nella Home Page, viene introdotta nella headline teaser “Gli spumanti, in Abruzzo? Sì, avete capito bene” e suggellata dal payoff “Legami di bollicine”, per essere poi esplicitata nella sezione About.

Seguono le pagine dedicate al territorio (Abruzzo) e al Terroir: i veri punti di forza di VIN.CO, peculiarità la cui conoscenza vale la pena di approfondire per poter apprezzare fino in fondo un progetto e dei prodotti vin… centi. In evidenza, la varietà dei microclimi e l’unicità delle brezze termiche, fino alle diverse tipologie dei terreni vitati, compresi tra la suggestiva costa dei Trabocchi, le colline dell’interno e la maestosa, materna Majella.

Di stampo più tecnico la sezione Bollicine, con cenni al metodo Martinotti, ideale per esaltare al massimo le note floreali e fruttate delle bollicine autoctone, e alla filiera di produzione degli spumanti VIN.CO; ad essa fa riscontro la pagina delle Cantine aderenti alla Cooperativa, delle quali vengono messi in risalto ruolo, marchi e – ultimo, ma non meno importante – le persone.

In grande risalto, sia grafico che contenutistico, i Prodotti: fin dalla Home, dove a ciascuna delle sei bottiglie, esaltate una fascia centrale sormontata da bollicine, corrispondono dettagliate schede di degustazione nella relativa pagina interna, che contiene

interessanti, insospettati suggerimenti per abbinamenti gastronomici: è qui che gli spumanti VIN.CO rivelano e rivendicano la loro anima poliedrica, “a tutto pasto”.

Indispensabile complemento delle pagine statico-istituzionali, le sezioni dinamiche del sito,

dal contenuto in costante aggiornamento: Frizza la Notizia, dedicata alla rassegna stampa, ed il blog Le Mille e una Bolla, con news “autoctone”, utilità e curiosità assortite.

In chiusura la pagina dei Contatti, corredata dei link ai profili social di VIN.CO, per coltivare e far crescere la community di utenti #legamidibollicine.

Disponibile, naturalmente, anche la versione del sito in lingua inglese, a testimonianza della vocazione internazionale di un brand fortemente radicato nel territorio, ma aperto al

mondo.